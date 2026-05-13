Визит Буданова в Литву является частью новой субъектной политики Украины, – Мусиенко

Визит руководителя Офиса Президента Кирилла Буданова в Литву свидетельствует о формировании новой модели внешнеполитической субъектности Украины. Такое мнение высказал военный аналитик Александр Мусиенко на собственном YouTube-канале.

По словам эксперта, поездка Буданова в Вильнюс состоялась на фоне масштабных военных учений НАТО в Балтийском море и является демонстрацией координации действий между Украиной и странами Балтии в ответ на российские угрозы.

По мнению Мусиенко, Украина в такой модели выступает не только как государство, получающее помощь, но и как один из ключевых партнеров Европы в сфере безопасности и военной экспертизы.

"На самом деле все смотрят на то, как действует Украина. Все страны мира, в частности Соединенные Штаты Америки и президент Дональд Трамп, который недавно заявлял, что украинская армия сильнее всех европейских армий НАТО вместе взятых и что у Украины есть чему поучиться", - отметил военный аналитик.

Эксперт отметил, что украинский опыт ведения войны сегодня приобретает особое значение для системы европейской безопасности. По его мнению, страны Балтии и Северной Европы рассматривают украинские практики противодействия российской агрессии как пример для адаптации собственных оборонных стратегий.

Эксперт также обратил внимание на изменение подходов Киева к международной политике. Он отметил, что Украина все больше ориентируется на прагматическую модель построения союзов и усиления регионального партнерства, учитывая нестабильность внутриполитических процессов в США и неопределенность относительно долгосрочного характера американской поддержки.

Напомним, во время своего визита в Литву Кирилл Буданов отметил, что безопасность Европы сегодня борется именно в Украине, а общее преимущество над врагом заключается в технологиях, скорости и единстве со странами-партнерами.