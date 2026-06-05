В Киеве прогремел взрыв на почтовом терминале: есть погибший и раненые. Фото

Утром 5 июня в Оболонском районе Киева прогремел взрыв. Произошло это на территории сортировочного центра почтового оператора во время осмотра одной из посылок.

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Погиб мужчина, еще два человека получили ранения. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Украины в городе Киеве.

Что известно

В столичной полиции рассказали, что чрезвычайное происшествие произошло на территории сортировочного центра почтового оператора в Оболонском районе Киева сегодня утром.

"По предварительной информации, взрыв произошел во время осмотра одной из посылок", – уточнили правоохранители.

В результате взрыва погиб 59-летний мужчина.

Есть также пострадавшие – мужчины в возрасте 37 и 41 год.

"На месте работают следственно-оперативная группа, взрывотехники столичной полиции, спасатели ГСЧС и медики. Правоохранители устанавливают все обстоятельства", – отметили в ГУ НПУ в городе Киеве.

Как рассказывал OBOZ.UA, 2 июня враг массированно атаковал Киев ракетами и БПЛА.

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