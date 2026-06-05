В Киеве прогремел взрыв на почтовом терминале: есть погибший и раненые. Фото
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Утром 5 июня в Оболонском районе Киева прогремел взрыв. Произошло это на территории сортировочного центра почтового оператора во время осмотра одной из посылок.
Погиб мужчина, еще два человека получили ранения. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Украины в городе Киеве.
Что известно
В столичной полиции рассказали, что чрезвычайное происшествие произошло на территории сортировочного центра почтового оператора в Оболонском районе Киева сегодня утром.
"По предварительной информации, взрыв произошел во время осмотра одной из посылок", – уточнили правоохранители.
В результате взрыва погиб 59-летний мужчина.
Есть также пострадавшие – мужчины в возрасте 37 и 41 год.
"На месте работают следственно-оперативная группа, взрывотехники столичной полиции, спасатели ГСЧС и медики. Правоохранители устанавливают все обстоятельства", – отметили в ГУ НПУ в городе Киеве.
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