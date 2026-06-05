После того, как оказалась возможной полномасштабная российско-украинская война (да ещё и с участием Северной Кореи), когда реальность отражается всемирно известной формулой "Еврей прячет украинцев у немцев от русских", другое выражение – "Этого не может быть, поскольку этого не может быть никогда" – соответственно утратило какой бы то ни было смысл, что и следует иметь в виду.

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Далее текст на языке оригинала.

Так от.

Я вже нещодавно зазначав: колишній президент і прем’єр Росїї, заступник голови Радбезу РФ (тобто Путіна) і голова правлячої партії Єдина Росія Дмитро Медведєв є, на думку дуже багатьох у зовсім різних кремлівських вежах, неймовірно "легітимним" потенційним путінським наступником, адже може – зі своїм цілком беззастережно УНІКАЛЬНИМ бекґраундом! – раптово "зрости в ціні" й опинитися вельми зручним і вдалим компромісним варіантом, що всіх певною мірою влаштує.

За потреби навіть "згадають", що роки його правління були кращими в історії Росії, й оголосять ліберальні виступи в Москві 2012 року мітингами проти того, щоб на його місце знову повернувся Путін.

Ба більше: поки КНР з цього приводу звично розповідатиме, що її політика чітка, послідовна й зрозуміла, на Заході за певних обставин таку чудову постать теж можуть сприйняти.

Розумію: дехто з не дуже досвідчених у високій політиці не повірить і риторично запитає, а як же він, смердючий, мовляв, відбілюватиметься-відмиватиметься після всього, що наговорив чи написав.

Але ж йому зовсім не треба буде цього робити! Достатньо просто попросити керівників 3-4 провідних держав Цивілізації надати йому перелік базових військових, політичних і ресурсно-"інвестиційних" побажань, а після його отримання одразу й спритно-негайно почати виконувати всі висловлені забаганки в пришвидченому темпі - почавши, звісно, з ресурсно-"інвестиційної" частини й залишаючи військове на потім.

Саме тоді непередбачувана [умовно] британська розвідка несподівано й авторитетно оголосить: все, що він казав останні роки, було написане/змонтоване Штучним інтелектом на замовлення Путіна.

Єдиним побажанням лідерів Цивілізації буде, щоб в оновленій G7/8 Росію презентував (з суто гігієнічних міркувань) не він особисто, передоручивши це комусь іншому…