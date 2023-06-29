'VIP Тернополь' дадут сольный концерт в Киеве в поддержку ВСУ

30 июня легендарная команда "V.I.P Тернополь", те же Танька и Володька и КУМ из "Однажды под Полтавой", даст благотворительный концерт в КВЦ "Парковый" с патриотической программой "Glory to Ukraine" и хитами группы "Кипяток".

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На концерте состоится благотворительный аукцион с эксклюзивными вещами от наших защитников и актеров "V.I.P Тернополь". Вырученные средства будут направлены на покупку автомобилей для наших защитников. С начала войны команда "V.I.P Тернополь" заняла оборону на волонтерском фронте. Командой уже приобретено 124 внедорожника, бусы, пикапы, грузовик, 56 дронов, 300 бронежилетов, 24 тепловизора, амуниция и многое другое.

В настоящее время команда имеет запросы от наших военных на 30 автомобилей. Именно поэтому коллектив ждет каждого на своем концерте, чтобы помочь нашим защитникам. На сегодняшний день в туре по городам Украины собрано уже 1 530 581 грн. Приходи, поддержи ВСУ и зарядись позитивом!

Этот благотворительный концерт продолжает серию благотворительных событий от "Квартал-Концерта" в КВЦ "Парковый". А часть прибыли, как и от каждого концерта, будет направлена на помощь ВСУ и ВПО.

Партнеры мероприятий – БФ "За Луганщину" и общественная организация "ВПО Украины". Технические партнеры – компании "Феерия" и "Медиатек". Билеты на сайте "Квартал-Концерта" и других билетных операторов.

Ивент состоится в удобном современном концертно-конгрессном зале на 1-м этаже, с качественным звуковым и световым оборудованием, комфортным партером, экранами, отдельными вип-зонами, барами, фуд-зоной, детской комнатой, удобной парковкой. КВЦ "Парковый" – это самая современная площадка для проведения различных событий.

Локация оборудована сертифицированным ГСЧС укрытием и мощными генераторами, что дает возможность проводить события даже в отсутствие электроснабжения. Укрытие – это большое чистое и светлое помещение, оборудованное всем необходимым на случай объявления воздушной тревоги. Специальная команда поможет быстро провести эвакуацию несколькими путями.

В случае воздушной тревоги все зрители и артисты будут вместе ждать ее окончания в укрытии, после чего концерт будет продолжен! Если воздушная тревога будет продолжаться до начала мероприятия – концерт начнется позже, через 40 минут после окончания тревоги.

Что: Большой сольный концерт "V.I.P Тернополь"

Где: КВЦ "Парковый", Парковая дорога, 16-А, 1-й этаж

Когда: 30 июня, сбор гостей в 18:00, начало в 19:00

Билеты: по ссылке.