Виновник ДТП в Харькове ничего не говорит на допросе и отказывается сотрудничать со следствием

16-летний виновник смертельного ДТП в Харькове Николай Харьковский ничего не говорит на допросе. Следствие расценивает это как нежелание сотрудничать.

Парень ссылается на 63 статью Конституции Украины. Это может быть линия защиты от адвокатов задержанного, пояснил заместитель начальника полиции Харьковской области Сергей Чиж в эфире телеканала "Дом".

На данный момент несовершеннолетний находится в изоляторе временного содержания. Следователь и прокурор вручили ему подозрение. Чиж отметил, что у правоохранителей есть достаточно доказательств, что ДТП устроил именно Харьковский.

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Замначальника полиции добавил, что следствие по делу смертельной аварии учтет, что в 2019 году подозреваемый устроил стрельбу в супермаркете из травматического пистолета. Тогда суд вынес приговор – два года, но с освобождением от наказания сроком на один год. Этот факт приобщат к делу и будут использовать в доказательствах.

Напомним, что вечером 26 октября в Харькове автомобиль Infiniti, двигаясь на огромной скорости по улице Одесской, врезался в машину марки Chevrolet Aveo, которая ехала на разрешающий сигнал светофора по проспекту Гагарина. В итоге транспортные средства буквально разорвало на части, один человек погиб, еще двое получили серьезные травмы. У погибшего водителя Chevrolet Aveo осталась семья. У него было двое детей и трое внуков.

Водителем авто Infiniti, который в Харькове устроил смертельное ДТП оказался несовершеннолетний Харьковский Николай Михайлович, 20.08.2005 года рождения. Вместе с ним в салоне авто находились еще трое человек.

Пассажирами были Карякин Валерий Андреевич, Дусик Елизавета Юрьевна, 01.10.2005 г.р. и Баранов Михаил Игоревич, 15.03.2002 г.р. Пострадавшие с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

Как стало известно, мать Николая была основателем ООО "Финансовая инициатива", которое предоставляло брокерские услуги и проводило операции с ценными бумагами. Отец – Михаил Харьковский занимается оптовой торговлей мясом и мясными продуктами.

Несовершеннолетний виновник смертельного ДТП в Харькове хвастался, что гонял на "красный", разбивал четыре автомобиля и "решал" проблемы с полицейскими за 100-200 долларов. Переписку с 16-летним слили в социальной сети.

По данным полиции, автомобиль зарегистрирован на мать Харьковского. Водительское удостоверение виновник ДТП не получал. На вопрос, "то есть он ездил без прав?", начальник отдела Следственного управления полиции Александр Умников ответил утвердительно.

Он добавил, что полиция будет настаивать на заключении Харьковского под стражу, мера пресечения в суде будет избираться 28 октября.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

В соответствии с санкцией статьи ему грозит до восьми лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.

Согласно официальным данным патрульной полиции Украины, за первые девять месяцев в стране произошло 137 286 ДТП. В результате этих аварий погибло 2 225 человек, а еще 22 200 – понадобилась медицинская помощь.

Добавим, что в результате превышения скорости в стране с января по октябрь произошло 1645 автопроисшествий, которые стали причиной смерти 106 граждан, а еще 515 – были травмированы.

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