Хвастался, что гоняет на "красный": в сеть слили переписку с виновником ДТП в Харькове. Фото

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
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Переписку виновника ДТП слили в сеть

Несовершеннолетний виновник смертельного ДТП в Харькове хвастался, что гонял на "красный", разбивал четыре автомобиля и "решал" проблемы с полицейскими за 100-200 долларов. Переписку с 16-летним слили в социальной сети.

На записи экрана видно, что подросток Николай Харьковский с никнеймом ebobo_s_kharkov общается с некой девушкой. Парень рассказывает ей, что ездит по встречке и не боится ДТП (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Мне разбили каен. Форд, додж, камри... Я гоняю на красные и по встречке... Мне то что. Я выйду из машины, сяду в другую и уеду", – пишет виновник аварии.

Скриншот.
Видео дня
Скриншот.

Подросток жалуется, что уже получал два протокола от полицейских, потому что выкладывал видео нарушений ПДД в сети.

"Обычно всегда все решают 100/200 долларов. Не было бы у меня условки, я бы их в рот ****, а так проще денег дать та поехать. Мне **** на эти бабки, я лучше дам денег, чем потом получу ****", – признается парень.

Скриншот.
Скриншот.

По словам 16-летнего, он получил условный срок за стрельбу в общественном месте, самооборону и нанесение телесных повреждений. Оружие он также применил в ночном клубе.

"С машины ствол взял, по коленям ****. В итоге там был сынок судьи вроде. Судился я с ним где-то два года. Потом дали условный и все", – рассказал парень

Скриншот.
Скриншот.
Скриншот.

На вопрос "А ты чей сынок?" он отвечает: "Хорошего человека)". Подросток также писал, что несколько раз сбивал людей и не понес за это никакого наказания. Кроме того, на своей странице в Instagram парень хвастался оружием.

Скриншот.
Скриншот.

По неподтвержденной информации, родители парня, устроившего ДТП на Infiniti, подали заявление об угоне автомобиля сразу после аварии.

Скриншот.
Скриншот.
Подросток хвастался оружием.
Что произошло

Вечером 26 октября в Харькове автомобиль Infiniti, двигаясь на огромной скорости по улице Одесской, врезался в машину марки Chevrolet Aveo, которая ехала на разрешающий сигнал светофора по проспекту Гагарина. В итоге транспортные средства буквально разорвало на части, двое человек погибли, еще двое получили серьезные травмы.

Место ДТП в Харькове.
ДТП в Харькове.
Авария произошла вечером 26 октября.
Водитель автомобиля погиб на месте.
Кто был за рулем Infiniti

Водителем авто Infiniti, который в Харькове устроил смертельное ДТП оказался несовершеннолетний Харьковский Николай Михайлович, 20.08.2005 года рождения. Вместе с ним в салоне авто находились еще трое человек.

Пассажирами были Карякин Валерий Андреевич, Дусик Елизавета Юрьевна, 01.10.2005 г.р. и Баранов Михаил Игоревич, 15.03.2002 г.р. Пострадавшие с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

Парень, который устроил ДТП.
Что грозит

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что 16-летний водитель уже задержан. В его крови алкоголя не обнаружено. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Несовершеннолетнего задержали.

В соответствии с санкцией статьи ему грозит до восьми лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого. Следственные действия продолжаются.

Водитель Infiniti.

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