Хвастался, что гоняет на "красный": в сеть слили переписку с виновником ДТП в Харькове. Фото

Несовершеннолетний виновник смертельного ДТП в Харькове хвастался, что гонял на "красный", разбивал четыре автомобиля и "решал" проблемы с полицейскими за 100-200 долларов. Переписку с 16-летним слили в социальной сети.

На записи экрана видно, что подросток Николай Харьковский с никнеймом ebobo_s_kharkov общается с некой девушкой. Парень рассказывает ей, что ездит по встречке и не боится ДТП (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Мне разбили каен. Форд, додж, камри... Я гоняю на красные и по встречке... Мне то что. Я выйду из машины, сяду в другую и уеду", – пишет виновник аварии.

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Подросток жалуется, что уже получал два протокола от полицейских, потому что выкладывал видео нарушений ПДД в сети.

"Обычно всегда все решают 100/200 долларов. Не было бы у меня условки, я бы их в рот ****, а так проще денег дать та поехать. Мне **** на эти бабки, я лучше дам денег, чем потом получу ****", – признается парень.

По словам 16-летнего, он получил условный срок за стрельбу в общественном месте, самооборону и нанесение телесных повреждений. Оружие он также применил в ночном клубе.

"С машины ствол взял, по коленям ****. В итоге там был сынок судьи вроде. Судился я с ним где-то два года. Потом дали условный и все", – рассказал парень

На вопрос "А ты чей сынок?" он отвечает: "Хорошего человека)". Подросток также писал, что несколько раз сбивал людей и не понес за это никакого наказания. Кроме того, на своей странице в Instagram парень хвастался оружием.

По неподтвержденной информации, родители парня, устроившего ДТП на Infiniti, подали заявление об угоне автомобиля сразу после аварии.

Вечером 26 октября в Харькове автомобиль Infiniti, двигаясь на огромной скорости по улице Одесской, врезался в машину марки Chevrolet Aveo, которая ехала на разрешающий сигнал светофора по проспекту Гагарина. В итоге транспортные средства буквально разорвало на части, двое человек погибли, еще двое получили серьезные травмы.

Водителем авто Infiniti, который в Харькове устроил смертельное ДТП оказался несовершеннолетний Харьковский Николай Михайлович, 20.08.2005 года рождения. Вместе с ним в салоне авто находились еще трое человек.

Пассажирами были Карякин Валерий Андреевич, Дусик Елизавета Юрьевна, 01.10.2005 г.р. и Баранов Михаил Игоревич, 15.03.2002 г.р. Пострадавшие с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что 16-летний водитель уже задержан. В его крови алкоголя не обнаружено. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

В соответствии с санкцией статьи ему грозит до восьми лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого. Следственные действия продолжаются.