'Видела, как россияне вывозили из села шкафы и картофель': Елена из Киевщины рассказала свою историю музею 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

Сначала она варила борщ – это был ее способ справиться с паникой в первые дни вторжения. Когда на улицах появилась вражеская техника – снимала ее, спрятав телефон среди цветочных вазонов и передавала информацию украинским военным. Свою историю Елена из Киевщины рассказала Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

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Во время оккупации Иванкова Елена пыталась не сидеть дома – общалась с соседями, обменивалась информацией. Однажды даже помогла потушить пожар – российский бронетранспортер попал в жилой дом.

"Я увидела, что горит квартира на пятом этаже. Подбежала, говорю: "Ребята, чем помочь?". У меня есть шланг. Нашли еще один, соединили. Так и погасили", – вспоминает женщина.

Еще одним эпизодом, отпечатавшимся в памяти Елены, стало отступление россиян. Женщина как раз возилась в саду и увидела, что российские машины со знаком "V" снова едут – правда, в обратном направлении. Обратила внимание и на то, что на борту вражеских автомобилей был странный груз: мешки с картофелем, луком, столы и шкафы.

О российских мародёрах, беседе с фсбшником, подрыве моста и волонтерстве Елена рассказывает по ссылке.

Коллекция Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает более 120 тысяч историй о войне. Это самая большая в мире коллекция историй мирных людей, пострадавших от войны России против Украины. Расскажите свою историю на портале Музея или по номеру горячей линии 0(800) 509 001.