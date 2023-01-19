Видел, как падали стены и обрушилась крыша: мама мальчика, который был в садике в Броварах, рассказала об авиакатастрофе

В Броварах десятки детей стали свидетелями ужасной авиакатастрофы, в которой вертолет с руководством МВД Украины на борту упал возле детского сада. Воспитанники дошкольного учреждения получили сильный испуг.

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На глазах у одного мальчика разрушились стены детского сада. Об этом "24 каналу" рассказала мама 6-летнего Максима – Светлана.

По словам женщины, у ее ребенка немного обгорели волосы и брови. Также мальчик получил сильный испуг.

Мать пострадавшего ребенка рассказала, что буквально на глазах у ее сына разрушались стены и обрушивалась крыша. Поэтому женщина больше волнуется за психологическое состояние ребенка, чем за незначительные физические ранение.

"Руку ему зашили, а что будет дальше – не знаю", – рассказала Светлана.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением по поводу трагедии в Броварах, где утром 18 января разбился вертолет.

Ранее сообщалось, что во время падения вертолета в Броварах на Киевщине погибло руководство Министерства внутренних дел. Среди погибших – министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.

Как сообщал OBOZREVATEL, вертолет, который утром 18 января упал в Броварах на Киевщине, предназначен для нужд ГСЧС. Во время полета, когда произошло крушение, он выполнял задание.