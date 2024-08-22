Ветераны требуют от Ляшко объяснить назначение Кудрицкого в Совет 'Охматдета'

Ветеранская организация ОО "Извините, что живы", обратилась к министру Минздрава Виктору Ляшко с призывом объяснить мотивы назначения в Совет по восстановлению детской больницы "Охматдет" главы НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, учитывая открытые НАБУ и СБУ уголовные производства по фактам хищения государственных средств на закупках бронежилетов

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Об этом говорится на Facebook-странице ветеранской организации.

"С огромным изумлением и возмущением узнали, что заместителем председателя совета по восстановлению детской больницы назначен председатель правления "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Потому что это ассоциируется со словом "коррупция". Прямого подчиненного Кудрицкого, начальника департамента безопасности "Укрэнерго" Сергея Тоцкого, недавно НАБУ и СБУ взяли под стражу за абсолютно подлую схему хищения на закупке бронежилетов. Каждый случай, когда чиновник ворует на закупке оружия или амуниции — пощечина для украинских героев, которые каждый день кладут свою жизнь ради Украины", – говорится в публикации.

Ветераны напомнили, что весной 2022 года "Укрэнерго" закупило 1225 бронежилетов по цене 16,4 тыс. грн, тогда как фонд "Вернись живым" купил аналогичную амуницию за 6 тысяч гривен. Общественная организация ссылается на данные следствия о том, что цена была завышена в три раза, из-за чего государство потеряло 10 млн. грн. По мнению представителей организации, на эти средства можно было бы купить это более 2 тысяч бронежилетов, которые спасли бы жизнь украинских защитников. Средства же осели в кармане прямого подчиненного Владимира Кудрицкого, начальника департамента безопасности "Укрэнерго" Сергея Тоцкого, сына беглого генерала, причастного к разгону Майдана, который скрывается в России.

"Отдельный вопрос, что вообще этот человек делал в должности начальник департамента безопасности „Укрэнерго" во время полномасштабной войны? Почему председатель правления „Укрэнерго" Кудрицкий держал такого человека в компании? Опубликованы журналистские расследования по связям Сергея Тоцкого с братьями Клюевыми и Николаем Азаровым, к бизнесу которых в Украине он был причастен. Возможно, именно из-за связей с предателями Украины Тоцкий оставался в должности в "Укрэнерго"?" – загадывают вопросы ветераны.

По их словам, назначение Владимира Кудрицкого, причастного к схеме по хищению средств на закупки военной амуниции в Совет по восстановлению "Охматдета", является позором для Минздрава и лично министра Виктора Ляшко. Поэтому ОО "Извините, что живые" призывают главу Минздрава публично разъяснить причины назначения и отправляют ему официальный запрос.

"Известно ли вам, что руководство НЭК „Укрэнерго" является фигурантом в двух уголовных производствах НАБУ по хищению государственных средств на закупке бронежилетов? Считаете ли вы моральным назначение человека, причастного к хищению средств на закупки военной амуниции во время полномасштабной войны в совет восстановления Охматдет? – говорится в запросе ветеранской организации.