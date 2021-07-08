Ветеранские организации выступили за создание реабилитационного центра в Киеве

Представители ветеранских организаций, добровольческих батальонов и участников ООС инициируют создание на землях столицы реабилитационного центра для ветеранов АТО. Говорят потребность колоссальная, потому что каждый участник боевых действий имеет право на качественное восстановление физического и психологического здоровья. А достичь социально-психологического благополучия без профессиональной поддержки практически невозможно, - констатируют инициаторы проекта.

Есть опыт других стран, которые всегда воевали. Там люди проходят через 2-3-недельный карантин, после боевых действий, - объясняет Владимир Махоркин представитель воинов АТО

Помочь в реализации проекта физического, психологического восстановления и адаптации к мирной жизни готовы в ООО "Мрия-Инвест". Застройщик согласился взять на себя ответственность за возведение помещений для будущего многофункционального комплекса.

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У нас много братьев, которые получили травмы, которые получили ранения и им в Киеве негде реабилитироваться. Есть участок который мы бы хотели задействовать под строительство реабилитационного центра, - говорит Андрей Цюпий ветеран АТО

Речь идет о землях вокруг озера Вырлица, что в Дарницком районе Киева. Активисты уверяют, что эти территории привлекли не только ветеранов. Часть столичных застройщиков готовы там строить офисы и жилье, поэтому их лобби может помешать инициативам ветеранских организаций.

Участники боевых действий создают инициативную группу, которая будет вести коммуникацию с органами власти и контролировать работу застройщика. Ветераны также обращаются к киевлянам, чтобы жители города поддержали инициативу и земли вокруг озера Вырлица получили благоустройство, а ветераны желанный центр для оздоровления.