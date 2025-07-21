Ветеран 28-й ОМБр получил инклюзивное авто при поддержке Favbet Foundation

Ветеран 28-й отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины Евгений Каюс, который потерял обе ноги вследствие ранения в боях в Херсонской области, получил инклюзивный автомобиль. Машину передали в рамках проекта "Боротись за своїх. Достойне життя ветеранам", инициированного "Украинской правдой", при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation.

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Об этом сообщили организаторы инициативы.

Евгений Каюс подорвался на вражеской мине 23 августа 2022 года во время штурма в селе Олександровка на Херсонском направлении. Вследствие взрыва он потерял обе нижние конечности.

Автомобиль приспособлен к потребностям людей с инвалидностью. По словам организаторов, он позволит ветерану вести активный образ жизни, работать и принимать участие в общественных инициативах.

После ранения Евгений проходит длительную реабилитацию и сосредоточился на развитии адаптивного спорта. Сейчас он работает тренером по гребле, помогает другим ветеранам адаптироваться к новой реальности и готовится к участию в "Іграх нескорених" 2025 года в Канаде.

Каюс воспитывает троих детей и живет с семьей в арендованной квартире в Одесской области. Несмотря на сложности с доступностью жилищного пространства, ветеран пытается жить активно и вдохновлять других. https://life.pravda.com.ua/society/prosto-podivitsya-v-ochi-y-kivnit-golovoyu-istoriya-veterana-yevgena-kausa-pislya-poranennya-309238/

"Помогать тем, кто помог всем нам, защищая страну, – это стратегическое направление работы фонда. Мы благодарны вам за мужество, за смелость, за оптимизм и веру, которые вы сохраняете, несмотря ни на что. Государство, бизнес, общество – все мы в неоплатном долгу. Помощь ветеранам – это маркер здорового и зрелого общества, которое помнит, кому обязано свободой", – отметил вице-президент фонда Favbet Foundation Игорь Сирук.

По данным организаторов, в Украине насчитывается более 300 тысяч ветеранов с инвалидностью. Цель инициативы – не только освещать истории таких военных, но и обеспечивать им поддержку, в частности через предоставление инклюзивного транспорта, реабилитацию и адаптацию к мирной жизни.

Проект "Боротись за своїх. Достойне життя ветеранам", инициированный "Украинской правдой", ставит за цель обеспечить украинских военных, получивших тяжелые ранения, инклюзивным транспортом. Первым на инициативу откликнулся благотворительный фонд Favbet Foundation.