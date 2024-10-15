Весьма энергичный день: общий астропрогноз на 15 октября

Вторник, 15 октября – это 13 лунный день. Время, когда мы приближаемся к полнолунию. Оно наступит уже через два дня. Солнце сейчас находится в Весах, а Луна – в Рыбах.

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Какая будет энергия в этот день и что нужно делать, чтобы взять от него все, рассказала астрологиня Исита Гая. По ее словам, этот день будет полон энергии. И это будет энергия красоты, связанной с планетой Венерой.

Поскольку сейчас длится неделя трансформации и разного рода превращений, то для этого можно планировать косметические процедуры – они пойдут на пользу и будут удачными. Также удачными будут спланированные 15 октября хирургические операции.

Вместе с энергией красоты Венера разжигает в нас энергию любви. И этот вторник будет разжигать внутри нас огонь, который поможет открыть сердце. Стимулировать себя в этом можно через красоту.

К примеру, стоит созерцать красоту природы. Исита предлагает сегодня прогуляться и полюбоваться осенними пейзажами.

А еще этот вторник стоит украсить для себя или кого-нибудь другого поступком дарения. Подарите себе прекрасные вещи. Это будет очень кстати в этот астрологический день. Обязательно сделайте себе что-нибудь приятное – к этому вас побуждает вся Вселенная.

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