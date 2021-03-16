Весенние каникулы 2021 в Украине: когда и сколько будут отдыхать школьники

Весенние каникулы в 2021 году в большинстве школ Украины начнутся в понедельник, 22 марта, и продлятся по воскресенье, 28 марта, включительно.

При этом в некоторых городах дата каникул была изменена в связи с карантинными мерами. Так, 15 марта Министерство образования издало новые рекомендации для украинских школ.

В частности, весенние каникулы рекомендуется продлевать в случае сложной эпидемиологической ситуации. Из-за ужесточения карантина даты каникул были изменены в следующих регионах:

Винница – с 9 по 15 марта,

Житомир – с 13 по 21 марта,

Ужгород – с 1 по 7 марта,

Львовская область (кроме Львова) – с 15 по 22 марта,

Николаев – с 22 марта по 4 апреля,

Киевская область – с 9 по 14 марта (в шести школах), с 29 марта по 4 апреля (в 15 громадах), с 22 по 28 марта (в 47 громадах области).

В Киеве весенние каникулы запланированы на 22-28 марта.

Как известно, Минобразования ежегодно дает рекомендации украинским учебным заведениям относительно дат каникул, но по закону школы могут отходить от них, что особенно актуально в период пандемии. В сумме продолжительность каникул, не считая летних, должна составлять не менее 30 дней.

В учебному году 2020/2021 ведомство рекомендовало провести весенние каникулы с 22 марта по 28 марта и летние – с 1 июня по 31 августа включительно.

Как сообщал OBOZREVATEL, часть школ Украины в марте 2021 года перешли на дистанционное обучение из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.