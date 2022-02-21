Весенние +13 и небольшие дожди: прогноз погоды в Украине на 22 февраля

Погода в Украине во вторник, 22 февраля, будет по-весеннему теплой. На большинстве территории страны ожидаются дожди, а на западе еще и будет дуть сильный ветер.

Об этом сообщил Укргидрометцентр. В западных и северных областях прогнозируется солнечный день и дождливая ночь. В восточных и южных регионах дождь будет идти днем.

Температура воздуха днем будет от +6 до +13 градусов. Ночью ожидается 0...+4.

Теплее всего будет в Запорожской, Николаевской, Херсонской областях и Крыму. Здесь столбики термометров будут показываться от +10 до +12, а на полуострове температура прогреется до +13.

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Холоднее всего будет в Карпатах. В горах местами будет идти небольшой мокрый снег, температура на продолжении суток от 0 до 5 градусов мороза.

Ветер юго-западный с переходом на западный, 5-10 м/с. На западе местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве 22 февраля ожидается небольшой дождь. День будет преимущественно солнечным с переменной облачностью, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем +9...+11.

Похожий прогноз дает и Наталья Диденко. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Атлантика щедро продолжает отправлять в Украину теплый и влажный воздух. Атмосферный фронт завтра, во вторник, будет пересекать нашу территорию и будет тянуть за собой осадки", – сообщила Диденко.

По ее прогнозам, в ближайшую ночь и во вторник утром дожди, возможно даже с мокрым снегом, ожидаются в западных и северных регионах. А днем может идти дождь еще и в центральных областях.

Метеорологи предостерегают, что в Карпатах сохраняется значительная снеголавинная опасность. Спасатели рекомендуют воздержаться от походов в высокогорье Закарпатской области и горы Ивано-Франковской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, глобальное изменение климата будет иметь последствия для нашей страны. В Украине может повыситься среднегодовая температура, а зима совсем исчезнуть. ​

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