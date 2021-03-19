Весеннее равноденствие: астролог назвала опасности и риски

Весеннее равноденствие – период обновления в природе, когда все живое возрождается вновь, оживляется и развивается.

Это важнейшее астрологическое событие года. Каким оно будет для нас, рассказала на своей страничке в Facebook астролог Марина Скади.

Весеннее равноденствие произойдет 20 марта в 11:38 по киевскому времени, оно будет сопровождаться ингрессией Солнца в знак Овна.

Весеннее равноденствие соответствует началу весны и по аналогии, принятой в астрологии, началу зодиака. Овен – знак бодрости, лидерства, цикличности, искренности, целеустремленности, самостоятельности, прямолинейности, импульсивности. Он является знаком мужества, духовной и физической силы, энергии, борьбы.

День равноденствия – прекрасная возможность очиститься от отрицательной энергии и сожалений, навести порядок в эмоциональной и духовной сферах жизни, впустить в свою жизнь ветер добрых перемен, открыть себя для новой жизни. А Луна будет находится в знаке Близнецы, в гармоничном аспекте с Солнцем, что будет способствовать общению, гармоничной коммуникации, усилению интеллектуальных возможностей.

В период 20 марта по 19 апреля не делайте поспешные заключения о своих чувствах. В этот период часто будут возникать проблемы с выбором. Сдерживайте себя в высказываниях, доверяйте партнеру, иначе семейные, деловые, романтические отношения могут испортиться.

Также Венера, управляющая сферой взаимоотношений, финансовых вопросов, войдет в знак Овна 21 марта в 16:17 по киевскому времени. Энергия этого события будет ощущаться с 21 марта и до конца месяца.

"Венера в Овне имеет статус изгнания–в партнерстве возникают сложности из-за нежелания идти на компромисс, бросания из крайности в крайность. В этот период не хватает дипломатичности во взаимоотношениях, гармонии и равновесия в любви. Большая вероятность их разрыва и завершения, если отношения долгое время были на гране. Проблемы в период с 21 марта по 14 апреля возникают из-за того, что многие люди полностью поглощены своими чувствами и желаниями, забывая о партнере, игнорируя его мнение и интересы", – предупредила Скади.

В целом же третья декада марта и первые две декады апреля могут быть очень продуктивными. Это время проверки на взрослость.

"Овен – это ребенок зодиака, первый знак зоны Созидания, то есть тот потенциал, который будет раскрываться и развиваться в дальнейшем. Это старт, толчок, с чего все начинается", – добавила эксперт.

Движение Солнца и Венеры по Овну, особенно в период с 20 по 31 марта, придаст людям оптимизм, любовь ко всему новому, радостность и беззаботность, стремление ко всему праздничному, яркому, подтолкнет к демонстративному проявлению чувств. Неудачный опыт взаимоотношений в этот период может привести к серьезным проблемам в будущем. Самым неприятным последствием для мужчин станет то, что сомнения и нерешительность в выборе женщины, могут привести к одиночеству. Многие будут в состоянии "хочу чего – не знаю кого". Женщинам энергия транзитного аспекта соединения Венеры и Солнца в Овне, может дать подавление своей естественной женственности.

"Важно осознать возможные неприятности и предотвратить появление психологических блоков в подсознании. Не лишайте себя романтики и любви, проявляйте дипломатичность в деловых отношениях. Блоки подсознания и сознания – это наши враги, которые мешают нам получать многие блага в жизни. В период движения Солнца и Венеры по знаку Овна, нужно попытаться быть более общительными и привлекательными. Можно направить энергию на активный отдых, занятия спортом и улучшение своего внешнего вида. Люди искусства почувствуют побуждение к новым творческим работам, но может появиться страх того, что другие не оценят, раскритикуют. Для более сильных и волевых людей – это период работы и демонстрации своих талантов и способностей. Берите с них пример, не бойтесь быть собой", – посоветовала астролог.

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