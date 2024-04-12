'Вернусь, когда мы выгоним оккупанта': ведущий 'Прямого' Андрей Соломко мобилизовался в ВСУ

Ведущий телеканала "Прямой" Андрей Соломко добровольно мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины. "Как только выгоним орков, сразу будем продолжать наши эфиры в таком составе, как было до сегодня", – сказал он.

Об этом журналист рассказал в эфире "Прямого"

"Друзья, я присоединяюсь к Вооруженным силам Украины. Это мое решение, это то, к чему я готовился и, очевидно, готов. Я хочу выразить огромную благодарность всей команде "Прямого" канала. Большая честь была работать с вами и продолжаем, конечно, работать, потому что я никуда не увольняюсь. Только выгоним орков, сразу будем продолжать наши эфиры в таком составе, как было до сегодняшнего дня", – говорит Андрей Соломко.

Он поблагодарил коллег, которые, несмотря на сложное время, продолжают создавать качественный контент.

"Я благодарю всю команду просто невероятно, потому что это та команда, которая отреагировала на вызовы все, ныне существующие относительно "Прямого" канала, несмотря на полномасштабное вторжение Российской Федерации на территорию Украины. Это та команда, которая обеспечивает работу Прямого канала, и благодаря которой вы можете каждый день включать нас и смотреть наши эфиры", – добавил ведущий "Прямого".

"Помните о том, что за всем этим стоят не только, конечно, ведущие, это огромная и колоссальная работа наших редакторов, наших режиссеров, звукорежиссеров, операторов, корреспондентов, дизайнеров графики – это огромная часть, огромная команда, которая работает для того, чтобы обеспечить эту картинку, которую вы видите.

Я хочу, друзья, поблагодарить вас, уважаемые зрители, потому что благодаря вам мы продолжаем работать и будем продолжать. Несмотря на все, нас никто не сможет остановить, никто не сможет нас сломать, никто не сможет заставить нас замолчать, пока есть вы, наши уважаемые зрители", – заметил Соломка.

При этом ведущий "Прямого" призвал сограждан и дальше помогать Вооруженным силам Украины.

"Напоследок хочу попросить вас, что во времена, когда кажется, что эта беспросветная тьма поглощает все вокруг, не растеряйте свет внутри себя. Это то, что двигает украинскую нацию и двигало всегда. Это то, что мотивирует нас бороться за свободную Украину, которую нужно сохранить для наших отпрысков. Это мы и должны делать каждый на своем месте, поэтому вас очень прошу, когда видите какой-то сбор, обязательно забросьте несколько гривен, если есть возможность. Если нет возможности, просто запостите, чтобы другие задонатили", – подчеркнул журналист.

"Я благодарю "Прямого" за годы сотрудничества. Благодарю вас за то, что вы смотрели. Берегите себя и близких. Помогайте ВСУ и всем, кто освобождает нашу страну от врага. Держитесь. Победим!" – рассказал Валерий Калныш.