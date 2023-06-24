Вернулся 'на щите': в Черкасской области попрощались с 20-летним воином, погибшим в боях за Украину. Фото

В борьбе против российской оккупационной армии погиб защитник Украины Владимир Дзирун из Черкасской области. 20-летний воин в 2021 году был призван на срочную службу в Вооруженные силы Украины, а затем заключил контракт.

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Воин встал на защиту страны с начала полномасштабного вторжения России. Об этом в Facebook сообщает Монастырищенский городской совет (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Владимир Дзирун родился 24 ноября 2002 года в селе Корытня. После окончания Корытнянской общеобразовательной школы поступил на обучение в Монастырищенский профессиональный лицей, где получил специальность "электрогазосварщик и водитель автотранспортных средств".

В 2021 году был призван на срочную службу. Затем заключил контракт с ВСУ. С февраля 2022 года, не колеблясь, встал на защиту Украины.

Воин служил на должности командира 2-го десантно-штурмового отделения. Проявив стойкость и мужество, он погиб 15 июня, с честью до последнего дыхания исполняя свой долг перед Родиной.

"Владимиру навсегда останется 20 лет… Жизнь парня только начиналась. Проститься с общительным, ответственным, готовым прийти на помощь и очень настойчивым юношей, Героем, который стал на защиту страны и увидел ад войны, пришли родные погибшего, военные побратимы, руководство и жители громады", – говорится в сообщении.

Напомним, в боях за свободу и независимость Украины погиб бывший работник Херсонского областного академического музыкально-драматического театра им. Н. Кулиша Антон Белозубов. Герой прошел оккупацию и сразу вступил в ряды ВСУ, чтобы защитить Родину от оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина в войне с Россией потеряла еще одного своего Героя. В боях за свободу и независимость нашей страны погиб ривненский воин-блогер "Дидусик" Виктор Суходольский. Только три дня назад Герой получил высокую награду – медаль "За храбрость в бою".

Ранее под Бахмутом в боях с агрессором не стало 25-летнего воина Юрия Юхимюка с Волыни. В начале полномасштабного вторжения он вернулся в Украину из Германии, где жил и работал, чтобы встать на защиту Родины.

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