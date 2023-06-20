Прошел оккупацию и сразу вступил в ряды ВСУ: в боях на Донбассе погиб бывший работник театра Херсона

В боях за свободу и независимость Украины погиб бывший работник Херсонского областного академического музыкально-драматического театра им. Н.Кулиша Антон Белозубов. Герой прошел оккупацию и сразу вступил в ряды ВСУ, чтобы защитить Родину от оккупантов.

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Трагическую весть сообщили на странице театра в Facebook. Защитник погиб на Донецком направлении фронта (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Защищая Украину, на Донецком направлении погиб наш коллега Антон Белозубов. Выражаем искренние соболезнования родным и близким... Вечная слава Герою", – написали коллеги воина.

Руководитель литературно-драматической части театра Алена Мовчан рассказала "Суспільному", что длительное время до начала войны Антон работал художником по освещению в учреждении.

С началом войны, несмотря на оккупацию, он не уехал из Херсона и все время пробыл в городе, а после освобождения вступил в ряды ВСУ.

Известно, что Героя искали. Актриса театра Ольга Крылова опубликовала пост в Facebook о его розыске.

"Антон Белозубов родился 11 августа 1988 года. Служил в 37 бригаде морской пехоты в разведвзводе. Последний раз был на связи 13 июня 2023 года. Верим, что жив", – написала она.

Но уже 20 июня главный режиссер театра Сергей Павлюк прокомментировал эту публикацию, дав понять, что Героя нет в живых.

"Пусть правит с Праведниками", – написал Павлюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в боях за свободу и независимость нашей страны погиб ривненский воин-блогер "Дидусик" Виктор Суходольский. Только три дня назад Герой получил высокую награду – медаль "За храбрость в бою".

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