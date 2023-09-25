Вернулся на щите: в боях на Запорожье погиб десантник с Одесщины. Фото

На российско-украинской войне погиб житель поселка Ширяево в Одесской области Максим Бобейко. Он воевал в составе десантной штурмовой бригады ВСУ.

Жизнь Героя оборвалась в боях на Мелитопольском направлении. О потере сообщил Ширяевский поселковый совет в Facebook (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Снова трагическая весть пришла в нашу громаду. С глубокой грустью сообщаем о гибели нашего земляка, жителя пгт Ширяево Бобейко Максима Сергеевича", – отметили в посте.

В громаде не рассказали детали о защитнике. Неизвестны его дата рождения, кем он был в мирной жизни и как поел на фронт.

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Пока указано только, что воин был десантником. Свой последний бой он принял 20 сентября возле села Малая Токмачка, что в Пологовском районе Запорожской области.

В поселковом совете подчеркнули, что Максим Бобейко погиб как Герой, защищая родную Украину и всех нас от российского агрессора.

"Выражаем слова глубокого соболезнования семье. Разделяем вместе с вами боль невосполнимой потери. Вечная и светлая память Максиму!" – добавили в ведомстве.

Там пообещали сообщить, когда воин вернется домой на щите, чтобы земляки могли его встретить и достойно провести в последний земной путь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в боях с врагом возле Малой Токмачки на Запорожье погиб 36-летний воин Юрий Богонос со Львовщины. Он служил в 80-й ДШБр, дома его не дождались жена и маленькая дочь.

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