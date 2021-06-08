Верховный суд отказал в рассмотрении иска Филарета против ПЦУ

Верховный суд Украины отказал удовлетворить иск патриарха, бывшего главы УПЦ КП Филарета о признания недействительным результатов поместного собора Православной церкви Украины в 2018 году. Тогда было объявлено о создании ПЦУ, а Киевский патриархат самоликвидировался.

Постановление было вынесено еще 19 мая, а опубликовано в Едином госреестре судебных решений 4 июня. Как написал в Facebook представитель ПЦУ, архиепископ Евстратий (Зоря), Верховный суд определил, что решения поместного собора не могут быть обжалованы в любом светском суде, ведь это было бы нарушением нормы о разделении церкви и государства и недопустимым вмешательством государства во внутренние церковные дела.

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"Государство, в том числе и судебная власть, не имеет права вмешиваться в деятельность церкви", – сказано в тексте постановления.

Указано, что это противоречит ч.3 ст.35 Конституции Украины и ст.5 закона № 987–XII.

Отметим, что если бы суд удовлетворил иск, это могло привести к признанию недействительным и создание самой ПЦУ.

"Суд окончательно поставил точку в многочисленных попытках бывшего Предстоятеля УПЦ КП обжаловать решение Поместного Собора УПЦ КП от 15 декабря 2018 года, который был созван им лично вместе с архиерейским собором УПЦ КП в Малой Софии. На котором он председательствовал, решение которого вместе с президиумом собора первым подписал. А потом решил, что это все "было ситуативно", – написал архиепископ Евстратий.

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