Епифаний раскрыл подробности конфликта с Филаретом. Видео

Конфликт между почетным патриархом Филаретом и ПЦУ начался из-за неправильного представления того, как будет происходить объединение церквей.

Об этом в программе "Рандеву с Яниной Соколовой" заявил глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний. По его словам, Филарет считал, что все останутся в Киевском патриархате (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"После получения томоса почетный патриарх Филарет даже ездил с томосом и презентовал его. Благодарил вселенского патриарха (Варфоломея) и президента (Украины Петра) Порошенко, но затем у него произошли изменения. Та модель, которую он строил в своем воображении, не осуществилась. Он думал, что мы объединимся и останемся в статусе Киевского патриархата", – отметил предстоятель ПЦУ.

По словам Епифания, сделать это было невозможно, потому что после объединения Киевский патриарх был добровольно распущен.

Также митрополит считает, что оставаться в составе КП Филарету было необходимо по причине того, что тот стремился и в дальнейшем руководить церковью.

"Он не мог отдать часть своей власти, хотя мы ему создали все необходимые условия", – пояснил Епифаний.

В то же время глава ПЦУ добавил, что Филарет был наставником для него и многих других архиереев.

Напомним, что 23 января 2021 года почетному патриарху ПЦУ исполнилось 92 года. О том, как развивался конфликт с ним после томоса и каков его вклад для Украины – читайте в материале OBOZREVATEL.