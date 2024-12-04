Вербовал заключенных на войну против Украины: подозрение получил уголовный авторитет времен Януковича

Криминальный авторитет времен беглого президента Януковича Армен Саркисян (известный как Армен Горловский) получил новое подозрение от СБУ. Его подозревают в том, что он вербует заключенных на временно захваченных войсками РФ территориях на войну против Украины.

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Сам Саркисян скрывается на оккупированной части Донетчины и сотрудничает с ФСБ государства-агрессора. Об этом сообщили в Telegram-канале СБУ в среду, 4 декабря.

Он также известен тем, что снабжал "титушек" на антимайдан во время Революции достоинства. С мая 2014 года Саркисян находится в международном розыске за организацию убийств в центре Киева. В частности, именно "группа Саркисяна" совершила убийство журналиста Вячеслава Веремия.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину по "заказу" российских спецслужб уголовник создал и возглавил боевую группировку под названием "отдельный батальон спецназначения "АрБАТ".

В него входят рецидивисты, осужденные за убийства, разбой и другие тяжкие преступления.

"Для вербовки заключенных российская спецслужба назначила Саркисяна так называемым "смотрящим" за тюрьмами на временно захваченной части территории Донбасса", – отметили в СБУ.

Эта группировка, по данным контрразведки, воевала на Торецком направлении, а потом в Курской области, где Силы обороны проводят операцию.

Кроме того, Саркисян использует подконтрольные фирмы для приобретения тепловизоров, горючего и стройматериалов для нужд оккупантов на фронте.

Следователи СБУ заочно сообщили Саркисяну о подозрении по таким статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 7 ст. 111-1 (добровольное участие в незаконных вооруженных или военизированных формированиях или предоставление таким формированием помощи в ведении боевых действий против ВСУ);

– ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору, совершенное организованной группой лиц по предварительному сговору).

Как сообщал OBOZ.UA, в феврале 2024 года Армен Саркисян устроил перестрелку с чеченским бойцом смешанных единоборств (ММА) Расулом Очаевым в Москве. Как сообщают российские СМИ, причиной стало ДТП, которое устроила дочь Саркисяна.

В 2023 году Саркисян засветился во временно захваченном Бердянске. Оккупанты назначили бандита времен Януковича "почетным президентом бокса" в городе.

Также он был замечен на "церемонии благословения" армянских наемников на войну против Украины, которая состоялась 1 июля в Москве.

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