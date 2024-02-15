В Москве стреляли в 'главу' Федерации бокса 'днр'. Видео

Так называемый "глава" Федерации бокса ДНР" и "вор в законе" из оккупированной Горловка Армен Саркисян устроил перестрелку с чеченским бойцом смешанных единоборств (ММА) Расулом Очаевом. Как сообщают российские СМИ, причиной стало ДТП, которое устроила дочь Саркисяна.

Эмилия Саркисян, проезжая Плющиху на Mercedes-Benz G-класса, задела Lexus Очаева, поцарапав его авто. Стороны не смогли договорится при составлении европротокола, после чего чеченец предложил девушке позвать "ответственного за ее поведение" мужчину.

На звонок приехал отец вместе с вооруженными телохранителями. После стычки и толкотни Очаев открыл стрельбу из травматического оружия. Охрана Саркисяна стала стрелять в ответ резиновыми пулями. В результате двое охранников Саркисяна и сам Очаев госпитализированы с пулевыми ранениями.

Московский Следственный комитет СК возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве в отношении лица, которое инициировало перестрелку.

По сообщению ГУР МОУ Армен Саркисян (Армен Горловский) – криминальный авторитет из Горловки. Близок к семье президента-беглеца Виктора Януковича и связан с еще одним уголовником – Юрием Иванющенко (Юра Енакиевский). Находится в украинском розыске как один из организаторов убийств на Майдане. Теневой смотритель всего бизнеса в оккупированной Горловке. С 24 февраля занимается мародерством и "отжимом" бизнесов на оккупированных территориях Украины.

Местные СМИ несколько лет назад писали, что на Донбасс "Горловский" вернулся в 2016 году, тогда же он возобновил влияние в регионе. В Горловке Саркисян стал "теневым хозяином", там у него была сеть ресторанов и кафе, также он контролировал оставшийся в так называемой "ДНР" бизнес и куратором местной "власти". Причастен Саркисян также к открытию боксерских клубов, ставших "кузницей кадров" для криминальных группировок.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!