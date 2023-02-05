Оккупанты назначили бандита времен Януковича почетным президентом бокса в Бердянске

Во временно оккупированный Бердянск приехал криминальный авторитет времен беглого президента Украины Виктора Януковича Армен Саркисян по прозвищу Армен Горловский. Организатор "титушек" с 2014 года находится в розыске в Украине как один из организаторов убийств на Майдане.

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Теневой смотритель всего бизнеса в оккупированной Горловке. С 24 февраля занимается мародерством и "отжимом" бизнесов на оккупированных территориях Украины.

Оккупанты на видео подписали Саркисяна, как почетного президента Федерации бокса Бердянска. В качестве цели поездки обозначили помощь местным боксерам.

"Я надеюсь, что это будет поездка моя не последняя, а начало доброй традиции. Бокс - это очень мужественный вид спорта. Тренируйтесь", – заявил Саркисян.

По данным украинской разведки, истинная цель Саркисяна является установление контроля за тюрьмами на временно оккупированных территориях Украины.

Одним из главных направлений его деятельности, это создание новой "частной военной компании". Предполагается, что в течение ограниченного времени новая структура завербует значительное количество новобранцев. Образцом для проекта должна стать ЧВК "Вагнер".

"Проект" должен усилить оккупационный контингент и создать внутреннюю конкуренцию среди российских ЧВК. Спонсором новой ЧВК выступает российско-армянский бизнесмен Самвел Карапетян.

В 2021 году титушки Саркисяна совершили нападение на съемочную группу информационного агентства "Великий Киев", когда те приехали на рынок Столичный.

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