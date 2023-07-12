Вчера, в Париже, в возрасте 94-х лет, умер французский писатель, чех по происхождению, Милан Кундера.

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Его "Невыносимая легкость бытия" - один из главных романов ХХ века, был первым, прочитанным мной по-английски (вблизи от Лондона, в незапамятные времена), после которого я поняла, что стала английским читателем - все нюансы этого языка мне открылись. И ясен стал смысл собственного экзистенциального выбора. Не "в изгнании", не "в послании", а в обретении Дома.

Имя Кундеры — рядом с Набоковым, Джойсом, Маркесом, Кафкой, Кортасаром…

Лучше него редко кто исследовал философский смысл и закономерность эмиграции: обратного пути просто нет. Искать его и думать, что вернешься — это перестать жить.

"Он мечтал выйти вон из своей жизни, как выходят из квартиры на улицу" (НЛБ)- это не о смерти, это о свободе.

Он не вернулся в Чехию и, хотя чешское гражданство ему возвратили (только!) в 2019 году, считал себя французским писателем. Домом его, по собственному признанию, была Франция.

В 2019 году Кундера, вместе с Салманом Рушди, Орханом Памуком, Светланой Алексиевич и другими писателями, подписал открытое письмо с таким призывом:

"Европу атакуют лжепророки, опьяненные чувством обиды и бредящие возможностью оказаться в центре внимания. Она покинута двумя величайшими союзниками, которые в течение прошлого века дважды спасали ее от самоубийства: одним—по ту сторону Канала (Британией) и другим, который находится на другой стороне Атлантики (США). Континент (Европа) уязвим для все более наглого вмешательства со стороны хозяина Кремля."

Европа не услышала.

Вернее, услышала слишком поздно…

"Даже собственная боль не столь тяжела, как боль сочувствия к кому-то, боль за кого-то, ради кого-то, боль, многажды помноженная фантазией, продолженная сотней отголосков." (НЛБ)

Великого Кундеры больше нет.

Великий Кундера уже навсегда.