Блог | Величайший Христианский Поступок ХХ века
Это был Поступок, который перевернул Европу и мир, придал импульс новой политике, на которой всё держится и сейчас.
Своим Поступком этот человек по-настоящему возродил свою страну.
Если на территории нынешней россии когда-то появится лидер, способный на такое же, в этом будет единственный шанс на её достойное будущее.
Этот великий Поступок показан здесь. Достаточно посмотреть первые пару минут, даже меньше.
P.S. А вот — истинное возрождение совсем другой страны. У войны не женское лицо? Новая Европа рождает новых защитниц Украины. Эта прекрасная женщина говорила на своём прекрасном языке. Но, читая субтитры, я как бы слышал её по-украински. Это было очень украинское выступление.
Я привёл видео двух героев совсем разных времён. Это — лучшее покаяние за прошлое их стран. Такие люди меняют мир к лучшему. Они — залог великого будущего Европы, человеческой Цивилизации.