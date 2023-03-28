Это был Поступок, который перевернул Европу и мир, придал импульс новой политике, на которой всё держится и сейчас.

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Своим Поступком этот человек по-настоящему возродил свою страну.

Если на территории нынешней россии когда-то появится лидер, способный на такое же, в этом будет единственный шанс на её достойное будущее.

Этот великий Поступок показан здесь. Достаточно посмотреть первые пару минут, даже меньше.

P.S. А вот — истинное возрождение совсем другой страны. У войны не женское лицо? Новая Европа рождает новых защитниц Украины. Эта прекрасная женщина говорила на своём прекрасном языке. Но, читая субтитры, я как бы слышал её по-украински. Это было очень украинское выступление.

Я привёл видео двух героев совсем разных времён. Это — лучшее покаяние за прошлое их стран. Такие люди меняют мир к лучшему. Они — залог великого будущего Европы, человеческой Цивилизации.