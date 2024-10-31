Велесова ночь: каким был Хэллоуин по-украински в древности. Приметы и традиции

Хотя Хэллоуин прочно вошел в нашу жизнь, мало кто знает, что у украинцев есть собственный подобный праздник с богатой историей и глубокими традициями – Велесова ночь. Это праздник, отмечаемый в ночь с 31 октября на 1 ноября и посвященный памяти предков.

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С приходом христианства многие языческие традиции были запрещены или вытеснены церковными праздниками. Велесова ночь постепенно забывалась, а ее место занял Хэллоуин. Однако в последнее время интерес к давним украинским традициям возрождается, и Велесова ночь снова становится популярным праздником, сообщает OBOZ.UA.

Кто такой Велес?

Велес – это один из самых почитаемых богов в славянской мифологии. Его считали покровителем скота, плодородия, искусства и магии. Именно Велесу приписывали власть над загробным миром, поэтому ночь с 31 октября на 1 ноября, когда души предков возвращаются на землю, назвали его именем.

Традиции Велесовой ночи

В ночь на Велеса люди вспоминали своих умерших родственников, ставили свечи, чтобы их души могли найти дорогу домой и оставляли еду на столе. Особенно счастливым считалось увидеть во сне умершего родственника.

Записки с желаниями: люди писали свои самые заветные желания на бумажке и клали их под подушку, прося Велеса помочь им сбыться.

Проверка верности: для того, чтобы узнать, верна ли тебе вторая половинка, девушки подвешивали на нити обручальное кольцо и наблюдали за ее колебаниями.

Обряд изобилия: чтобы привлечь богатство, люди раздавали милостыню бедным, веря, что добро вернется к ним сторицей.

Обращение к предкам за советом: в ночь на Велеса люди обращались к умершим родственникам за советом в сложных жизненных ситуациях.

Приметы и запреты

Существовало много примет, связанных с Велесовой ночью. Например, считалось, что увидеть черную собаку у дома – плохая примета, обещающая неприятности. А вот белая собака, напротив, предвещала хорошие новости. Также было запрещено одалживать деньги в этот день, чтобы не потерять свое состояние.

Празднование

Празднование Велесовой ночи сопровождалось разнообразными обрядами и ритуалами. Люди зажигали костры, прыгали через них, а также устраивали совместные ужины, вспоминая своих предков.

Велесова ночь – это не просто украинский аналог Хэллоуина, а глубокий и многогранный праздник с многовековой историей.

Ранее OBOZ.UA подробно рассказывал об истории, традициях и значении праздника Хэллоуина. Также вы можете узнать, что нужно делать в Велесову ночь.

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