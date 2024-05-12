'Вдохновляют и дают силы бороться': Зеленский опубликовал трогательное видео ко Дню матери

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал трогательное видео ко Дню матери. Он подчеркнул, что сегодня именно матери вдохновляют украинцев и дают силы бороться ради будущего.

Ролик был опубликован в официальном Telegram-канале 12 мая. В нем, в частности, показаны моменты общения украинских защитников с их матерями.

"12 мая – особый для всех нас день. Сегодня, как и остальной мир, украинцы чтят самого дорогого человека в нашей жизни", – написал Зеленский.

Он добавил, что ныне матери вдохновляют украинцев на борьбу ради будущего.

"Мы любим и благодарны нашим мамам за их тяжелый труд, доброту и необычайное мужество в это сложное для нашей страны время. Мамы вдохновляют нас и дают силы бороться ради будущего наших детей", – говорится в сообщении.

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