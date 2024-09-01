'Важные победы для украинского народа': Зеленский отметил медалистов на Паралимпийских играх. Видео

Украинская сборная на Паралимпийских играх в Париже завоевала еще 11 наград. Президент Владимир Зеленский отметил личные достижения спортсменов и их вклад для страны.

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Об этом говорится в официальных соцсетях главы государства. Пост сопровождается видео с счастливыми моментами для паралимпийцев.

"Важные победы для украинского народа. Спасибо спортсменам!" – подчеркнул Зеленский.

В третий день Игр украинские паралимпийцы завоевали четыре серебряных и семь бронзовых медалей. А за все дни соревнований наши спортсмены получили 19 наград: одну золотую, девять серебряных и девять бронзовых, сообщает Национальный комитет спора инвалидов Украины.

В субботу серебро завоевали: Владимир Пономаренко (легкая атлетика, толкание ядра, класс F12), Егор Дементьев (велотрек, индивидуальный персьют, 4000 м, класс С5), Анна Стеценко (плавание, 100 м, спина, класс S12), Андрей Трусов ( плавание, 200м, комплексный стиль, класс SM7).

Бронзовые награды получили: Виктор Дидух, Ирина Шинкарева (настольный теннис, микст, парный турнир, класс XD17), Роман Данилюк (легкая атлетика, толкание ядра, класс F12), Ярослав Денисенко (плавание, 100 м, спина, класс S12), Анна Стеценко (плавание, 400 м, свободный стиль, класс S12), Антон Коль (плавание, 50 м, спина, класс S1), Евгений Богодайко (плавание, 200 м, комплексный стиль, класс SM7), Марина Поддубная (плавание, 50 м), свободный стиль, класс S11)

В настоящее время Украина занимает 20-е место в "медальном" зачете Паралимпийских игр.

Как сообщал OBOZ.UA, XVII Паралимпийские летние игры в 2024 году стартовали в Париже 28 августа. Всего от Украины на Игры поехало 140 наших атлетов, соревнующихся в 17 из 22 видов спорта – и это рекорд. Больше всего наша страна представлена в плавании (37 спортсменов) и легкой атлетике (28).

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