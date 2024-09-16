'Важно не делать из памяти божество': литературный критик Евгений Стасиневич дал интервью для музея 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

Публичное интервью с Евгением Стасиневичем – литературным критиком, литературоведом, популярным лектором, теле- и радиоведущим – состоялось вживую в рамках выставки "Голоса" Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, которая длилась в Киеве в течение трех месяцев. Издание "Историческая правда" опубликовало сокращенную версию разговора.

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Ее можно прочитать по ссылке.

Фонд подготовил полное видео интервью с Евгением Стасиневичем, которое модерировала Анастасия Платонова, культурная критика и куратор.

В рамках интервью говорилось, в частности, о том, как современная украинская литература реагирует на опыты войны, и как тенденции в этом направлении изменялись с 2014 года и после февраля 2022 года.

"Рынок литературы у нас пошел ввысь в тот момент, когда началась война. Какие основные проблемы я видел до 2014 и после? Литература не справляется с реальностью, часто не умеет с ней работать. Она либо используется штампами, либо не имеет еще достаточного опыта для работы с новыми вызовами. Еще десятилетия не прошли, не было еще 50 лет, когда бесперебойно бы об этом писали. Еще эта мышца не накачалась. Но война изменила фокус, и теперь литература начала работать с реальностью, осваивая войну одновременно со всеми ее сопутствующими последствиями", – рассказывает Евгений.

Литературный критик отмечает, что в книгах, изданных после начала полномасштабного вторжения, уже не доминирует чисто фронтовая тема.

"Там и о тылах, и, может, подавляющее большинство как раз о тылах, об опытах оккупации, об опытах эмиграции, о разном. Там есть жизнь сегодняшнего Киева, Бучи, Харькова. И вот то, чего раньше не хватало, теперь есть, но оно идет уже с довеском, обрамленное войной. Да уж есть, по-другому у нас не будет. Эта новейшая украинская литература учится работать сразу в две руки – и с войной, и с более широкой реальностью как таковой. С современностью", – добавляет эксперт.

Евгений Стасиневич поделился своим взглядом на важность сохранения памяти народа и гиперболизацию этой темы в обществе.

"Мне хочется подчеркнуть ценность забывания. Память памятью, но забывать – тоже не плохо. Даже не столько забывать, сколько уметь отодвигать. Мы тотально сейчас перегреты. Это наше состояние очень долго. И потому какие-то вещи, даже какие-то темы нужно проветривать. Нет решений, нет хороших решений – что ж, давайте пока отойдем от этого стола, походим, еще потом вернемся, поговорим. Важно не сделать из памяти абсолютное божество, из некритического памятования, потому что мы и так сильно развернуты в прошлое. Но мы не должны быть обречены на это", – уверен критик.

Больше из интервью Евгения Стасиневича – в Музее "Голоса Мирных".

Музей собирает и хранит крупнейшую в мире подборку свидетельств из первых уст о войне в Украине – это уже почти 120 тысяч историй. Выставка "Голоса", которую посетили более 5 тысяч человек, состоялась в Музее истории города Киева, основываясь на рассказах, собранных Музеем "Голоса Мирных".

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