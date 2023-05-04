'Важная миссия': психологи Фонда Рината Ахметова провели консультацию для медиков Тростянца

Мобильные бригады психологов Фонда Рината Ахметова приезжают в громады Украины, чтобы оказать помощь людям, нуждающимся в ней больше всего. Это местные жители, переселенцы, медики, педагоги. На днях психологи Фонда провели консультацию на тему "Как преодолеть стресс во время войны" для медицинских работников Тростянца Сумской области.

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Генеральный директор Тростянецкого центра первичной медицинской помощи Светлана Лобода рассказала, что к медикам обращаются многие пациенты в сложном психоэмоциональном состоянии. Работники, которым тоже нелегко во время войны, оказывают медицинскую помощь, поддерживают людей. И сами нуждаются в поддержке.

"Я пригласила психолога для своих работников. Вы знаете, сильные-то мы сильные... Но ведь у всех есть дети. К тому же психологическая устойчивость медицинских работников — это очень важно. Им приходится "пропускать" через себя пациентов, выводить их из депрессивного состояния. Я считаю, это очень важная миссия - помогать и медицинским работникам с их психическим состоянием, с психологической устойчивостью, чтобы у них не было профессионального выгорания", - отмечает директор.

В ходе консультации психологи Фонда Рината Ахметова поддержали медиков Тростянца, помогли посетителям стабилизировать свое психоэмоциональное состояние здесь и сейчас, а также предоставили полезные упражнения для самопомощи в дальнейшем.

Проект Фонда Рината Ахметова по психологической помощи пострадавшим от войны стартовал в 2014 году. В прошлом году к нему присоединились мобильные бригады психологов. В 2023-м психологи Фонда помогают также медикам, педагогам и старшеклассникам.

Психологическую помощь от Фонда с 2014 года получили более 145 тысяч жителей Украины. Для этого 250 психологов прошли обучение Фонда Рината Ахметова по курсу "Травма войны".