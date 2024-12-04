'Варвары не меняются': писатель Алексей Гедеонов рассказал свою историю музея 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

Алексей – писатель и социолог, глубоко знающий историю Украины. Он четко отдавал себе отчет, что вторжение неизбежно, а варвары не меняются. Свою историю Алексей Гедеонов доверил Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Видео дня

Живёт Алексей в Киеве, недалеко от главной телебашни страны. Так что момент ракетного удара по этому объекту почувствовал сполна.

"Я видел эту атаку из своего окна. Дом подскочил, окна заскрежетали, вокруг поднялось черное облако из воронья и грачей. Телебашня устояла, но люди, к сожалению, погибли – и в аппаратной возле нее, и случайные прохожие", – рассказывает Алексей.

В те дни писатель редактировал свою книгу о древнегреческом полисе, который был на территории Николаевской области. Во время раскопок там была найдена групповая могила. Часть историков считает, что это могла быть показательная казнь.

"Я писал о городе в осаде из осады. Когда перечитывал эту сцену, появилась информация о трагедиях в Буче. Проходят тысячелетия, а варвары так же приходят, чтобы убить, ограбить и занять место", – говорит писатель.

По его мнению, победит в войне Украина, хотя это займет время. Но история на этом не завершится. Надо уметь себя защищать и даже в раю быть с саблей. История Алексея Гедеонова – по ссылке.

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова содержит уже более 120 тысяч историй о войне. Это самая большая в мире коллекция историй мирных людей, пострадавших от войны России против Украины.

Расскажите свою историю на портале Музея или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.