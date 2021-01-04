Варфоломей опроверг раскол православия из-за автокефалии ПЦУ

Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что в православии нет раскола, и он не собирается делать "ни шагу назад" по украинской теме – вокруг Православной церкви Украины.

По его словам, те, кто ставит под сомнение права и ответственность Константинопольского патриархата, ставит под сомнение саму структуру православия. Об этом он сказал в интервью газете Το Βήμα, отвечая на вопрос о том, как оценивает курс "новой церкви" в Украине через два года после предоставления ей Томоса автокефалии и не беспокоится ли за общеправославное единство.

"Единство православия не подвергается испытаниям через ответы Вселенского патриархата по просьбе украинских православных, Украинская автокефалия была действием ответственности матери-церкви по отношению к миллионам православных братьев наших, которые находились, не по своей вине, вне церкви", – отметил Варфоломей.

Он уточнил, что это не было преследованием политических целей или геополитических интересов. Также добавил, что за эти два года увидел развитие ПЦУ. По его мнению, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний вносит в это вклад "своими братскими инициативами в нормализацию церковной жизни".

Варфоломей подчеркнул, что "читал о насилии радикальных групп по отношению к православным" и выступил с осуждением таких действий, "если они являются правдой". Кроме этого, он назвал ошибочным решение "братской" Российской православной церкви прервать общение с Константинополем и поместными церквями, которые признали ПЦУ.

"Тем не менее, я повторяю, раскола в православии нет. Что касается меня как Вселенского патриарха, я не могу положить православную экклезиологию на алтарь унизительных мотивов. Не имею права сделать ни шагу назад", – заверил Варфоломей.

Священнослужитель также отверг обвинения в папизме, заявив, что в православии "нет папы и папизма".

"Те, кто выдвигает это обвинение, хотят создать ложное представление о том, что Вселенский патриархат якобы нарушает нормальную традицию православия, которую, конечно, они сами не только не уважают и не признают, но нарушают его, интерпретируют против священных канонов. На самом деле проблема не в украинской автокефалии и не в якобы несуществующих или недействительных рукоположениях в украинской иерархии, на которые некоторые сознательно ссылаются. Цель состоит в том, чтобы забрать эти уникальные обязанности Константинопольского престола и передать их в другие руки", – подытожил Варфоломей, добавив, что не будет мириться с этим.

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