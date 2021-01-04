Варфоломій заперечив розкол православ'я через автокефалію ПЦУ

Константинопольський патріарх Варфоломій заявив, що в православ’ї немає розколу, і він не збирається робити "ні кроку назад" щодо української теми – навколо Православної церкви України.

За його словами, ті, хто ставить під сумнів права і відповідальність Константинопольського патріархату, ставить під сумнів саму структуру православ’я. Про це він сказав в інтерв’ю газеті Το Βήμα, відповідаючи на запитання про те, як оцінює курс "нової церкви" в Україні через два роки після надання їй Томосу автокефалії і чи не хвилюється за загальноправославну єдність.

"Єдність православ’я не зазнає випробувань через відповіді Вселенського патріархату на прохання українських православних, Українська автокефалія була дією відповідальності матері-церкви стосовно мільйонів православних братів наших, які перебували, не зі своєї вини, поза церквою", – зазначив Варфоломій.

Він уточнив, що це не було переслідуванням політичних цілей або геополітичних інтересів. Також додав, що за ці два роки побачив розвиток ПЦУ. На його думку, митрополит Київський і всієї України Епіфаній вносить у це вклад "своїми братніми ініціативами в нормалізацію церковного життя".

Варфоломій підкреслив, що "читав про насильство радикальних груп щодо православних" і виступив із засудженням таких дій, "якщо вони є правдою". Крім цього, він назвав помилковим рішення "братньої" Російської православної церкви перервати спілкування з Константинополем і помісними церквами, які визнали ПЦУ.

"Тим не менш, я повторюю, розколу в православ’ї немає. Щодо мене як Вселенського патріарха, я не можу покласти православну еклезіологію на вівтар принизливих мотивів. Не маю права зробити ні кроку назад", – запевнив Варфоломій.

Священнослужитель також відкинув звинувачення в папізмі, заявивши, що у православ’ї "немає папи і папізму".

"Ті, хто висуває це звинувачення, хочуть створити хибне уявлення про те, що Вселенський патріархат нібито порушує нормальну традицію православ’я, яку, звичайно, вони самі не тільки не поважають і не визнають, але порушують її, інтерпретують проти священних канонів. Насправді проблема не в українській автокефалії і не в нібито неіснуючих або недійсних рукоположеннях в українській ієрархії, на які деякі свідомо посилаються. Мета полягає в тому, щоб забрати ці унікальні обов’язки Константинопольського престолу і передати їх в інші руки", – підсумував Варфоломій, додавши, що не буде миритися з цим.

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