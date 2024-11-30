Валерий Дубиль, БФ молодежной инициативы 'Надія' и благотворители доставили Силам обороны РЭБы на Донбасс

Валерий Дубиль совместно с партнерами посетили с помощью боевые подразделения в Донецкой области, Покровском и Кураховском направлениях. Гуманитарная миссия состоялась в 185 раз за время полномасштабного вражеского вторжения.

"Пограничники, бойцы ГУР и ВСУ получили мощные РЭБ с иммерсионной системой охлаждения, а также портативные РЭБ рюкзаки для работы в "полях". Кроме того, мы передали теплую одежду, станции Starlink, генераторы, зарядные станции, "мавики", витаминные средства и прочее. Мы с партнерами системно передаем необходимую помощь и пытаемся оперативно закрыть запросы военных", — сказал председатель наблюдательного совета БФ молодежной инициативы "Надія", заместитель Комитета Верховной Рады по здоровью нации Валерий Дубиль.

Только за последний месяц команда волонтеров "Надії" во главе с Валерием Дубилем и партнерами передала защитникам и защитницам 20 мощных РЭБ.

"Наши воины каждый день демонстрируют пример непреклонности, защищая не только родную землю, но и ценности всего демократического мира. Мы и дальше будем поддерживать силы обороны к победе над врагом. Слава Украине и ее героям", - добавил он.

Он поблагодарил партнеров за поддержку военнослужащих.

"Наша миссия – спасать жизнь. Поэтому мы с единомышленниками передаем РЭБ, бронежилеты, эвакуационные автомобили и дорогостоящие аппараты косвенного массажа сердца из Швейцарии Easy Pulse. Я искренне благодарен всем, кто вместе со мной на пути к победе, в частности семье Герег, Игорю Коржу, Алексею Юренко, Владлену Никитину, Святославу Нечипоренко, Игорю Кучеренко, Людмиле Русалиной, Анатолию Шкрибляку, Дмитрию Никитину, промышленной компании "Пожмашина". Итого — мощная сила", — поблагодарил Валерий Дубиль.