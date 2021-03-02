Почему выбрасывают вакцину от COVID-19? Врач рассказала, как сделала 'нестрашную' прививку

В Украине стартовала вакцинация от COVID-19. Медики стали первыми, кто получил укол индийской вакцины CoviShield от AstraZeneca. Этот препарат содержит генетический материал коронавируса, который позволит иммунной системе в дальнейшем распознавать и бороться с инфекцией.

Однако с началом вакцинации возникли организационные проблемы. Например, в первый же день в Черновицкой области пришлось просто выкинуть шесть неиспользованных доз.

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Врач-инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко, которая работает с больными коронавирусом пациентами, сделала прививку еще 26 февраля.

"Самочувствие нормальное. Первые пару дней была невысокая температура – 37,3, слабость. Но переносила ее я легче, чем, например, во время болезни. У меня немного болело место укола, но это не страшно", – рассказывает Ольга.

Все эти дни врач продолжала ходить на работу и выполнять свои обязанности.

Кобевко также добавляет, что она не болела коронавирусом ранее. Перед тем как привиться, она сдала анализ на антитела и их не обнаружили. Позже она также собирается узнать, насколько была эффективна прививка, вырабатывает ли ее организм антитела.

Уколы делали медики в защитных костюмах

"Такого не должно быть! Потому что на самом деле делать прививку приходят здоровые люди, а не инфицированные. И медики должны быть с обычными средствами защиты – маска и перчатки. Никакие защитные костюмы тут не нужны", – отмечает Кобевко.

Не сказали, куда обращаться в случае вероятных осложнений

"Нам почитать инструкцию дали после того, как мы попросили. Мы организовали группу в Viber, где поддерживали друг друга. Когда поднялась небольшая температура, я позвонила в скорую помощь. Оказалось, там никого не предупредили, что предпринимать, если будут обращаться привитые люди. Они не знали, что делать в таких случаях", – говорит врач.

Кстати, именно в Черновцах, где сейчас бушует коронавирус, в первый же день вакцинации пришлось утилизировать шесть доз неиспользованной вакцины.

Медик пояснила, что в одной ампуле содержится 10 доз. И флакон с вакциной можно хранить не более 6 часов после того, как его начали использовать.

"То есть за это время нужно уколоть десять желающих. Как так была организована вакцинация, я не понимаю. Но вместо 60 человек прививку сделали 54. У нас город небольшой, из одного конца в другой можно добраться за полчаса на общественном транспорте. Я не понимаю, почему нельзя было срочно пригласить на укол следующих желающих. Я, например, давно сообщила о том, что буду вакцинироваться. Если бы мне сказали, я бы приехала", – удивляется Кобевко.

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