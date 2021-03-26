Вакцину Pfizer не будут продавать: иммунолог объяснил, кому достанется в Украине

Вакциной Pfizer&BioNTech против коронавируса в Украине решено привить постояльцев и персонал домов интернатного типа. Заявления же о том, что этот препарат будут выдавать "по блату", являются просто "теориями заговора".

Об этом в комментарии изданию "Гордон" сказал иммунолог, член национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий. По его словам, вакцины, которые страна закупает в Индии и Китае, и особенно те, что поступят по механизму COVAX, не будут предназначены для продажи.

"Хочется, чтобы вакцинальная кампания у нас проходила так же быстро, но Украина – не Израиль и не США. У них иные стартовые позиции и намного выше приверженность вакцинации среди медработников. А это лучший пример: если лечащий врач привился, то и пациенты скорее согласятся", – отметил он.

Иммунолог признал, что для Украины традиционны антивакцинальные настроения. И даже если поменять прививку от COVID-19 на прививку от гриппа, убежден он, картина по отказам будет та же.

"Возможно, если бы первой привезли вакцину Pfizer&BioNTech, а не AstraZeneca, то доверие было бы больше. Однако в целом мы бы увидели столько же отказов. Это наша беда, мы с этим живем. Поэтому задача – обеспечить вакцинами тех, кто хочет привиться. Ожидалось, что на первом этапе согласятся около 30% представителей целевых групп. Мы планировали охватить 370 тыс. человек, а привили 120 тыс. – это и есть те 30%", – пояснил Лапий.

Он подчеркнул, что вакцины от Pfizer&BioNTech, поставки которой ожидаются в апреле, будут использовать для иммунизации людей, проживающих в домах-интернатах.

"Чудо, что этот производитель вообще зашел в механизм COVAX и Украина попала в первую волну поставок. Он только в середине января решил предоставить 40 млн доз вакцин на 2021 год. Украина подала заявку на 117 тыс. доз на 58 тыс. человек – это когорта медработников, работающих в COVID-госпиталях. С точки зрения организации процесса, удобно одним продуктом вакцинировать одну целевую группу, чтобы избежать технических ошибок", – рассказал он.

При этом, как пояснил эксперт, когда стало понятно, что первым прибудет препарат CoviShield, решили изменить целевую группу. Поскольку нелогично медиков из коронавирусных госпиталей оставить без вакцинации. Так, было решено прививать медработников вакциной AstraZeneca, а дозы Pfizer&BioNTech использовать для постояльцев домов интернатного типа (дома для инвалидов, пожилых людей и так далее). Количество людей в них вместе с персоналом, по его словам, составляет тоже примерно 58 тыс. человек.

"Никому по блату эти вакцины выдавать не будут. Продавать Pfizer&BioNTech тоже не будут. Это теории заговора. Вакцины, поступающие по COVAX, не предназначены для продажи. Они предоставляются Украине бесплатно. Внутри механизма обозначены цены, по которым можно дополнительно купить. Но и они не для продажи, а только для госзакупок. То, что государство покупает, не продается. И все, что мы сейчас покупаем в Китае и Индии, тоже не продается", – заявил Лапий.

По его данным, компания Pfizer&BioNTech сообщила, что до конца августа будет выполнять ранее оплаченные заказы. Только после этого начнут производить для коммерческого использования вакцины. Поэтому препарат начнет поступать в продажу не раньше второй половины лета. Все государства мира ставят задачи для себя защитить группы риска. Только после этого начнут разрешать коммерческое использование. Аналогичная ситуация и в Украине.

"Если люди станут отказываться от прививок, а кампания будет проходить без эксцессов, то мы сможем раньше начать и третий этап. Вакцины приходят партиями, и мы должны обеспечить в первую очередь тех, кому они больше всего нужны, и тех, кто хочет привиться", – подытожил иммунолог.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Федор Лапий рассказал о преимуществах китайской вакцины СoronaVac против коронавируса от компании Sinovac Biotech, первая партия которой прибыла в Украину 25 марта.