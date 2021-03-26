Вакцину Pfizer не продаватимуть: імунолог пояснив, кому дістанеться в Україні

Вакциною Pfizer&BioNTech проти коронавірусу в Україні вирішено робити щеплення постояльцям і персоналу будинків інтернатного типу. Заяви про те, що цей препарат видаватимуть "за блатом", є просто "теоріями змови".

Про це в коментарі виданню "Гордон" сказав імунолог, член національної технічної групи експертів із питань імунопрофілактики Федір Лапій. За його словами, вакцини, які країна закуповує в Індії та Китаї, й особливо ті, що надійдуть за механізмом COVAX, не будуть призначені для продажу.

"Хочеться, щоб вакцинальна кампанія у нас проходила так само швидко, але Україна – не Ізраїль і не США. У них інші стартові позиції й набагато вища прихильність вакцинації серед медпрацівників. А це найкращий приклад: якщо лікар зробив щеплення, то і пацієнти швидше погодяться", – зазначив він.

Імунолог визнав, що для України є традиційними антивакцинальні настрої. І навіть якщо змінити щеплення від COVID-19 на щеплення від грипу, переконаний він, картина щодо відмов буде та сама.

"Можливо, якби першою привезли вакцину Pfizer&BioNTech, а не AstraZeneca, то довіра була б більшою. Однак загалом ми б побачили стільки ж відмов. Це наша біда, ми з цим живемо. Тому завдання – забезпечити вакцинами тих, хто хоче зробити щеплення. Очікувалося, що на першому етапі погодяться майже 30% представників цільових груп. Ми планували охопити 370 тис. осіб, а щеплення зробили 120 тис. – це і є ті 30%", – пояснив Лапій.

Він підкреслив, що вакцини від Pfizer&BioNTech, поставки якої очікуються у квітні, будуть використовувати для імунізації людей, які проживають у будинках-інтернатах.

"Диво, що цей виробник взагалі зайшов у механізм COVAX і Україна потрапила в першу хвилю поставок. Він тільки в середині січня вирішив надати 40 млн доз вакцин на 2021 рік. Україна подала заявку на 117 тис. доз на 58 тис. осіб – це когорта медпрацівників, які працюють у COVID-шпиталях. З позиції організації процесу зручно одним продуктом вакцинувати одну цільову групу, щоб уникнути технічних помилок", – розповів він.

Водночас, як пояснив, коли стало зрозуміло, що першим прибуде препарат CoviShield, вирішили змінити цільову групу. Оскільки нелогічно медиків із коронавірусних шпиталів залишити без вакцинації. Так, було вирішено робити щеплення медпрацівникам вакциною AstraZeneca, а дози Pfizer&BioNTech використовувати для постояльців будинків інтернатного типу (будинки для інвалідів, людей похилого віку тощо). Кількість людей у них разом із персоналом, за його словами, становить теж приблизно 58 тис. осіб.

"Нікому за блатом ці вакцини не видаватимуть. Продавати Pfizer&BioNTech теж не будуть. Це теорії змови. Вакцини, що надходять за COVAX, не призначені для продажу. Вони надаються Україні безкоштовно. Всередині механізму позначені ціни, за якими можна додатково купити. Але й вони не для продажу, а тільки для держзакупівель. Те, що держава купує, не продається. І все, що ми зараз купуємо в Китаї та Індії, теж не продається", – заявив Лапій.

За його даними, компанія Pfizer&BioNTech повідомила, що до кінця серпня буде виконувати раніше оплачені замовлення. Тільки після цього почнуть виробляти для комерційного використання вакцини. Тому препарат почне надходити в продаж не раніше другої половини літа. Всі держави світу ставлять завдання для себе захистити групи ризику. Тільки після цього почнуть вирішувати комерційне використання. Аналогічна ситуація і в Україні.

"Якщо люди почнуть відмовлятимуться від щеплень, а кампанія проходитиме без ексцесів, то ми зможемо раніше почати і третій етап. Вакцини приходять партіями, і ми повинні забезпечити насамперед тих, кому вони найбільше потрібні, і тих, хто хоче зробити щеплення", – підсумував імунолог.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Федір Лапій розповів про переваги китайської вакцини СoronaVac проти коронавірусу від компанії Sinovac Biotech, перша партія якої прибула в Україну 25 березня.