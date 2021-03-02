Степанов сказал, когда в Украине будут вакцинировать 5 млн граждан в месяц

В Министерстве здравоохранения ожидают, что процесс вакцинации в Украине против COVID-19 удастся ускорить, а летом-2021 выйти на уровень 5-7 млн прививок в месяц.

Заявление об этом сделал глава Минздрава Максим Степанов в эфире программы "Свобода слова" на ICTV. Она транслировалась в YouTube вечером в понедельник, 1 марта (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Министр указал: чтобы достичь такого темпа, необходимо наладить все формальные моменты.

"Мы планируем где-то к лету выйти на такие цифры [5-7 млн прививок в месяц]. Но, опять же, нужно, чтобы все выполняли все обязательства по тем договорам, что у нас заключены, а у нас с этим проблема", – сказал Степанов.

Кроме того, как заявил он, уже на текущей неделе (до 7 марта) количество сделанных украинцам прививок увеличится до 10 тысяч.

Степанов пояснил, что в выходные дни в стране проводится мало вакцинаций, потому что у врачей, которые должны делать уколы на первом этапе кампании, выходной.

"За последние сутки было сделано 1764 вакцинации... До конца этой недели мы увеличим это количество, думаю, в среднем должны прийти к 10 тысячам вакцинаций", – сказал глава Министерства здравоохранения.

Он добавил, что вакцинация в Украине разворачивается в "нормальном режиме, как в цивилизованных странах Европы и мира".

Напомним, в период с 24 по 28 февраля в Украине прививку против коронавируса сделали более 3000 гражданам. В Министерстве здравоохранения ранее заявляли, что ожидают ускорения этого процесса.

Как сообщал OBOZREVATEL: