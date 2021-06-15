Вакцина Pfizer досталась нардепам: кого в Раде уже вакцинировали и что будут делать с остатками

В Верховной Раде во вторник, 15 июня, началась массовая вакцинация народных депутатов от коронавируса. Вакцинировали их препаратом, который считается лучшим в мире – Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

Детали вакцинации народных избранников рассказал в комментарии OBOZREVATEL народный депутат Евгений Шевченко, которого недавно исключили из фракции "Слуга народа". Он отметил, что сам не вакцинировался, ведь имеет высокие антитела.

"Я так понимаю, что закупили на всех народных депутатов, которые есть (422 – ред). Сегодня днем привиты 42 народных депутата, но их уже больше. Я так понимаю, что нардепы достаточно дружно прививаются, но это нормально, потому что мы находимся в зале и сколько можно постоянно заражать друг друга. Когда кто-то говорит, что вот депутатов обеспечили, а как вы хотели? Может давайте, чтобы все депутаты заболели? Тогда народу будет легче?" – сказал Шевченко.

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Кроме того, нардеп не считает, что нужно как-то особенно воспринимать то, что для ВРУ закупили именно Pfizer-BioNTech. Уверяет – это не панацея и сам бы он выбрал китайскую вакцину.

"Я лично не вакцинировался, потому что мне мой врач рекомендовал китайский Sinovac. Он знает особенности моего иммунитета. А по остаткам, то пока не знают будут ли они. Всего в Раде очень много работников в аппарате, возможно и их тоже обеспечат Pfizer, врать не буду. Нет и большого количества вакцинированных нардепов, это только сегодня начали массово вакцинироваться", – добавил Шевченко.

Добавим, что вакцина Comirnaty – это мРНК-вакцина против COVID-19, разработанная американским фармакологическим концерном Pfizer совместно с немецкой биотехнологической компанией BioNTech. Производитель заявляет, что препарат имеет эффективность 95%. Однако она достигается только после введения второй дозы через 21-28 дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 8 июня, ЮНИСЕФ доставил в Украину 117 000 доз вакцины от СОVID-19 производства Pfizer-BioNTech в рамках глобальной инициативы COVAX.