В зоне ООС погиб 19-летний наводчик танкового взвода ВСУ

В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины Александр Юрков. Трагедия произошла в среду, 14 июля.

Об этом сообщается на Facebook-странице Софийского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Днепропетровской области. Отмечается, что 19-летний парень служил наводчиком взвода танковой роты батальона воинской части А1302.

Обстоятельства гибели в сообщении не уточняются.

"14 июля 2021 года в районе проведения Операции Объединенных сил погиб наводчик танкового взвода танковой роты танкового батальона воинской части А1302 солдат Юрков Александр Александрович", – сказано в сообщении.

Юрков, 2002 года рождения, был родом из села Криничеватое Софийского района Днепропетровщины.

Личный состав Софийского террцентра выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Старобельском районе на Луганщине во время обстрела пророссийскими наемниками погиб боец 57-й мотопехотной бригады Андрей Беляев с позывным "Белый". Он не дожил до своего 39-летия всего четыре дня. Хоронить героя будут на его родине в Никополе на Днепропетровщине.