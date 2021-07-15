Добровольно пошел на фронт защищать Украину: на Донбассе трагически погиб отец троих детей

На Донбассе вновь потери. В Старобельском районе на Луганщине во время обстрела пророссийскими наемниками погиб боец 57-й мотопехотной бригады Андрей Беляев с позывным "Белый". Он не дожил до своего 39-летия всего четыре дня. Хоронить героя будут на его родине в Никополе на Днепропетровщине.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Трагедия произошла 13 июля в районе Причепиловки. Террористы открыли огонь по украинским позициям из запрещенного минскими соглашениями оружия калибра 122 и 154 мм. Артиллерийский обстрел длился несколько часов.

Военные рассказывают, что враг управлял обстрелом с помощью беспилотников, которых в небе насчитали четыре штуки. Стреляли оккупанты из жилых районов поселков Фрунзе и Хорошее. Одна из мин разорвалась неподалеку от Андрея, он скончался от осколочных ранений. Еще трое бойцов были ранены.

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17 июля Андрею исполнилось бы 39 лет. У него осталась супруга и трое детей от первого брака.

Беляев служил на Донбассе с 2014 года. Несколько раз заключал контракт, больше всего отслужил именно в 57-й бригаде.

Побратим Андрея Александр Махов вспоминает: "Мы познакомились с ним в 2015 году. Он тогда был добровольно мобилизованным, возглавлял взвод. Я служил в другом подразделении, но мы с ним часто общались. Он учил меня, как обращаться с оружием, как воевать, как вести себя в бою, чтобы не погибнуть, как помогать другим..."

"Он пришел на фронт, чтобы защищать свою родину. Простой парень, тихий герой. Он не участвовал в знаменитых операциях, но на своей войне был одним из лучших. Андрей никогда не прятался за спинами солдат. Хоть и командир, но он и окопы с ребятами копал, и еду готовил, и в бой первым всегда шел", – говорит Махов.

Беляев до войны работал в разных местах, чтобы просто заработать на жизнь. По рассказам военных, у Андрея есть жена и трое детей от предыдущего брака, которые еще ходят в школу.

"Вот о нем можно сказать, что он искренний. Он все делал искренне. Позитивный, всегда мог подобрать слова, чтобы подбодрить солдат. Очень простой парень", – вспоминает Махов.

Знакомая Беляева тоже рассказала, что в жизни Андрей был очень скромным человеком. "Спокойный, отзывчивый. Я даже не ожидала, что он пойдет на фронт и так долго будет воевать. Очень простой парень. Я запомнила, что он всегда улыбался, его всегда можно было попросить и он поможет. Очень жаль, что он погиб. Я сегодня прочитала об этом и даже не поверила", – говорит она.

Похоронят Андрея Беляева в родном Никополе в Днепропетровской области.