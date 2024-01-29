В Житомирской области в пожаре погибли двое маленьких детей: родители оставили их одних дома. Фото

На Житомирщине в результате пожара в частном доме погибли двое маленьких детей – младшей сестричке был один годик, а старшей– 2,5 лет. По предварительной информации, родители оставили детей одних дома.

Видео дня

Об этом сообщили на официальной Facebook-странице Главного управления Национальной полиции Украины в Житомирской области. Трагедия произошла в воскресенье, 28 января в населенном пункте Грабняк.

"Предварительно, дети отравились угарным газом. По имеющейся первоочередной информации, родители оставили младших детей дома и с тремя старшими пошли к соседям", – сказано в сообщении.

Правоохранители отметили, что от растопленной печки загорелась одежда, которая лежала на кровати вплотную к горячей стене. От дыма и угара, к сожалению, дети погибли.

В ГСЧС добавили, что когда родители вернулись и окрыли веранды увидели в доме дым, а в одной из комнат на полу обнаружили детей без сознания. Их вынесли на улицу и попытались привести в сознание, но не удалось.

В полиции рассказали, что возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности) и ст. 166 (Злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) УК Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Соломенском районе Киева произошел пожар в пятиэтажном доме. Во время тушения огня бойцы ГСЧС спасли четырех жителей, среди которых один ребенок.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!