В Житомирской области мужчина взорвал гранату в магазине: его задержали, продавщица в тяжелом состоянии. Фото

В Житомирской области мужчина в состоянии алкогольного опьянения взорвал гранату в помещении магазина. Правоохранители задержали его, а также другого местного жителя, у которого обнаружили целый арсенал оружия.

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По предварительным данным, именно у этого человека, подозреваемый взял гранату. Об этом рассказал на брифинге начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Житомирской области Олег Трачук, передает пресс-служба ведомства (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Инцидент произошел днем 20 июня в селе Закутинцы Бердичевского района. По предварительным данным, 58-летний мужчина зашел в местный магазин и потребовал у продавщицы дать в долг алкогольные напитки и сигареты.

27-летняя девушка ему отказала. Он вышел из магазина и вернулся уже с гранатой, раздался взрыв.

Самому злоумышленнику оторвало кисть руки, продавщица получила серьезные ранения, она находится в тяжелом состоянии.

"Мужчине оторвало кисть руки и есть другие телесные повреждения, а продавщица, у которой трое малолетних детей, находится в критическом состоянии, потеряла много крови, имеет осколочные ранения", – добавил Трачук.

По его словам, женщина прооперирована и есть надежда, что будет жить, но состояние ее крайне тяжелое. Отмечается, что в тот день женщина не взяла на работу с собой детей, хотя обычно она это делала.

Мужчина, взорвавший гранату, не смог объяснить свои действия, потому что был в нетрезвом состоянии. По словам правоохранителя, он задержан. Предварительно его действия квалифицируют как покушение на убийство. Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы до срок 15 лет.

"Установили предварительно, что мужчина взял гранату у своего товарища. Оба не являются военнослужащими. У товарища, жителя этого же села, был обнаружен и изъят целый арсенал оружия. Он также задержан в порядке статьи 208 УПК", – добавил Трачук.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Требухов Броварского района Киевской области мужчина подорвал запал гранаты в своих руках. Он госпитализирован с травмой левой конечности.

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