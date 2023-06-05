На Киевщине мужчина подорвал в руках запал от гранаты: его госпитализировали. Фото

В селе Требухов Броварского района Киевской области мужчина подорвал запал гранаты в своих руках. Он госпитализирован с травмой левой конечности.

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Об этом инциденте 4 июня сообщил в Telegram начальник полиции Киевской области Андрей Небытов. Что стало причиной поступка мирного жителя – неосторожность или умысел – правоохранитель не уточнил.

Пострадавшему 46 лет. Он "взял в руки взрывоопасный предмет, выдернул предохранительное кольцо, после чего произошел взрыв", написал Небытов. Судя по фотографиям, сделанным на месте случившегося, взрыв произошел на улице. Других пострадавших нет.

Скорая помощь доставила мужчину в больницу. Полиция устанавливает все обстоятельства чрезвычайного происшествия.

Небытов призвал украинцев быть осторожными при обнаружении взрывчатки, снарядов, гранат, мин.

Опасные предметы нельзя трогать ни в коем случае! "Сообщите экстренные службы, не подходите к находке и никого не подпускайте. Берегите себя!" – написал начальник полиции Киевщины.

Осторожно, кадр 18+!

Как писал OBOZREVATEL:

– 2 июня в Богодуховском районе Харьковской области на неизвестном взрывном устройстве подорвался гражданский автомобиль, в котором ехала семья с тремя детьми. 37-летняя женщина погибла на месте. Дети 12 и 15 лет были госпитализированы в тяжелом состоянии.

– 10 мая на севере Ривненской области в приграничной с Беларусью полосе на мине подорвался трактор. Сообщается, что тракторист проигнорировал табличку с предупреждением и заехал на заминированное поле. Водитель погиб, еще один мужчина травмирован.

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