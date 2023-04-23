В Житомирской области коллаборантка изувечила мемориал детям, погибшим от рук оккупантов. Видео

В селе Попельня на Житомирщине прихожанка местной церкви УПЦ МП изуродовала импровизированный мемориал детям, погибшим от рук российских захватчиков. Она заявила, что упоминаниям о российских преступлениях против украинского народа "не место возле русской церкви", и выдала, что Россия "очень мощная".

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Об инциденте рассказали на странице Территориальной обороны Попельнянской громады. Впоследствии стало известно, что у женщины проблемы с ментальным здоровьем.

В Теробороне Попельнянской громады рассказали, что 19 апреля инициативная группа религиозной общины ПЦУ разместила на заборе Свято-Николаевского храма баннер, посвященный памяти украинских детей, погибших от рук российских оккупантов.

С самого утра 20 апреля попельнянцы начали приносить к нему цветы и детские игрушки, а также писанки в память о невинных жертвах развязанной Россией войны против Украины.

"А дальше случилось неординарное событие. К баннеру пришла женщина преклонного возраста, начала выкрикивать антиукраинские лозунги, вырезала с баннера слово "российские", забрала писанки и сказала, что этому не место возле русской церкви. Эта женщина является прихожанкой московского попа Петра Лысоса, который и надоумил ее сделать такое, что у нормального человека в голове не укладывается. И направил наблюдать за этим своих подданных московских попов", – говорится в сообщении.

На опубликованных видео, снятых во время инцидента, виден изувеченный баннер, из которого женщина вырезала слово "российских" в словосочетании "российских захватчиков". "Этому не место возле русской церкви", – отрезала она в ответ на возмущение местных жителей.

Дальше женщина стала отрицать сам факт вооруженной агрессии РФ против Украины.

"Мы бы с вами здесь не разговаривали. Вы знаете, какая мощная Россия? Возьмите их парад и наш парад. У нас нет парада. У нас нет техники, ничего нет. Все попропивали, продали", – срывается на крик она.

"Попельнянцы, теперь вы видите, какой человек жил все годы рядом с вами, прикрываясь маской священника. Как это подло – использовать в своих целях больного человека, который не полностью отвечает за свои поступки, провоцировать громаду на противостояние и оскорблять память невинных украинских деток !" – возмутились в Теробороне Попельнянской громады.

Как выяснили журналисты "Громадського", фраза о "больном человеке" – не метафора. Спикер полиции Житомирщины Алла Ващенко в комментарии изданию подтвердила, что у женщины есть проблемы со здоровьем. Сейчас в полиции зарегистрировано обращение по поводу инцидента.

"20 апреля вечером, после пяти часов, в Попельнянское отделение полиции поступила информация об этом происшествии. На место выезжали полицейские – они установили обстоятельства происшествия и личность женщины, которая порезала баннер. Ею оказалась одна из местных жительниц. По словам ее родных и согласно предоставленным документам, у женщины проблемы с ментальным здоровьем. Ее родные связывают ее поступок именно с этим, а не с разницей в каких-то возможных религиозных или идейных взглядах", – рассказала Ващенко.

Напомним, накануне стало известно, что УПЦ МП устроила показательное причастие верующих через закрытую решетку Киево-Печерской лавры. Действо снимали на камеру.

Также сообщалось, что представители УПЦ МП якобы предлагают деньги за то, чтобы люди приезжали в Киево-Печерскую лавру и выступали на стороне Московского патриархата. Тем, кто согласится, обещают выплатить по 1600 гривен.