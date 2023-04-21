Специально для РосТВ?: УПЦ МП устроила показательное причастие верующих через закрытую решетку Киево-Печерской лавры. Видео

В Киево-Печерской лавре в пятницу, 21 апреля, представители УПЦ МП устроили показательную акцию. Они проводили причастие для верующих через решетку, снимая это на камеру.

Видео дня

Об этом сообщили в социальных сетях. С 29 марта московский патриархат потерял право аренды помещений и построек Национального заповедника (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Попы УПЦ (МП) сегодня утром устроили причастие для верующих из-за закрытой решетки Киево-Печерской лавры", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть, что священники московского патриархата на видеокамеру устроили показательное причастие для верующих через закрытую решетку.

Напомним, ранее сообщалось, что представители УПЦ МП якобы предлагают деньги за то, чтобы люди приезжали в Киево-Печерскую лавру и выступали на стороне Московского патриархата. Тем, кто согласится, обещают выплатить 1600 гривен.

Напомним, в столице правоохранители задержали четырех активных участников столкновений на территории Киево-Печерской лавры, проникших в опечатанное помещение. Им сообщили о подозрении в хулиганстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киево-Печерской лавре охрана УПЦ МП повредила деревянную дверь XVIII века. Их использовали как мишень для бросания ножей.

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