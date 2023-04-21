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Специально для РосТВ?: УПЦ МП устроила показательное причастие верующих через закрытую решетку Киево-Печерской лавры. Видео

Олег Тимченко
Жизнь столицы
1 минута
2,7 т.
УПЦ МП показательно проводила причастие через закрытую решетку

В Киево-Печерской лавре в пятницу, 21 апреля, представители УПЦ МП устроили показательную акцию. Они проводили причастие для верующих через решетку, снимая это на камеру.

Видео дня

Об этом сообщили в социальных сетях. С 29 марта московский патриархат потерял право аренды помещений и построек Национального заповедника (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Попы УПЦ (МП) сегодня утром устроили причастие для верующих из-за закрытой решетки Киево-Печерской лавры", – говорится в сообщении.

Специально для РосТВ?: УПЦ МП устроила показательное причастие верующих через закрытую решетку Киево-Печерской лавры. Видео

На опубликованном видео можно увидеть, что священники московского патриархата на видеокамеру устроили показательное причастие для верующих через закрытую решетку.

Специально для РосТВ?: УПЦ МП устроила показательное причастие верующих через закрытую решетку Киево-Печерской лавры. Видео
Специально для РосТВ?: УПЦ МП устроила показательное причастие верующих через закрытую решетку Киево-Печерской лавры. Видео

Напомним, ранее сообщалось, что представители УПЦ МП якобы предлагают деньги за то, чтобы люди приезжали в Киево-Печерскую лавру и выступали на стороне Московского патриархата. Тем, кто согласится, обещают выплатить 1600 гривен.

Напомним, в столице правоохранители задержали четырех активных участников столкновений на территории Киево-Печерской лавры, проникших в опечатанное помещение. Им сообщили о подозрении в хулиганстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киево-Печерской лавре охрана УПЦ МП повредила деревянную дверь XVIII века. Их использовали как мишень для бросания ножей.

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