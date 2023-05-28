Праздновали день рождения: в Днепре, несмотря на траур, устроили вечеринку с фейерверками. Фото и видео

В субботу, 27 мая, в Днепре был объявлен траур по погибшим в результате атаки РФ. Однако ни это, ни воздушная тревога не помешали днепрянам устроить громкое празднование с фейерверками.

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Инцидент произошел в ресторане "Ривьера" на левом берегу города – там компания громко отмечала день рождения. Об этом сообщает "Днепр оперативный" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Несмотря на то, что в Украине было введено военное положение, жители Днепра решили запустить фейерверки, хотя это сейчас запрещено. Звуки взрывов пиротехники и густой яркий дым испугали местных жителей.

Кроме того, компания в ресторане громко слушала музыку, также с территории заведения раздавались крики.

Через некоторое время вечеринку посетили полиция и представители территориального центра комплектования и социальной поддержки. Всем собравшимся, которых в ресторане было около 20, выдали повестки.

Трех человек, которые использовали пиротехнику, правоохранители привлекли к административной ответственности.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре всю ночь продолжались поисковые работы в разрушенной после российского ракетного удара больнице. По состоянию на утро 27 мая спасатели завершили разбор завалов.

В ходе поисковых работ они обнаружили фрагменты тел. Ранее мэр города Борис Филатов сообщил, что в Днепре объявлен день траура.

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