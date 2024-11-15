В 'Зеленом центре' в Запорожье выдают помощь от Фонда Рината Ахметова: кто может получить

Враг много раз атаковал Запорожье ракетами, многие дома получили существенные повреждения. Фонд Рината Ахметова передал в "Зеленый центр" продуктовые наборы для пострадавших в результате этих терактов. Гуманитарная помощь предназначена для людей, которые:

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– пострадали в результате вражеских атак по городу в октябре,

– зафиксировали последствия этих обстрелов в Департаменте социальной защиты Запорожья.

Фонд Рината Ахметова готов предоставить другие виды помощи пострадавшим – лечение, реабилитация, психологическая помощь.

Также в Зеленом центре продолжают получать помощь вынужденные переселенцы льготных категорий.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу) или пишите в мессенджер Фонда.