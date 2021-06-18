В затопленной Ялте улицы превратились в бурлящие реки, людей эвакуируют, есть пострадавшие и погибшие. Видео стихийного бедствия

В оккупированной Ялте несколько дней подряд продолжались сильные ливни, из-за чего в городе началось наводнение. Вода подтопила многоквартирные дома, сильные потоки сносят людей и автомобили. Началась эвакуация жителей, есть пострадавшие и погибшие.

Как сообщил Telegram канал "Криминформ", 8 человек пострадали в результате сильного ливня в Ялте. Из них одного прооперировали, у него перелом лодыжки. Остальные семь – с мелкими травмами, не требующими стационарного лечения.

Также появилась информация, что один человек погиб в результате подтопления – его снесло потоком воды.

Сейчас в городе эвакуированы 23 человека, в том числе один ребенок. В Ялту перебросили бригады врачей из Симферополя и других регионов оккупированного Крыма. Так как машины не могут подъехать по затопленным улицам к домам, больных к скорым подвозят на лодках.

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За последние сутки в Ялте выпало более 135 мм осадков, что составляет три месячные нормы. Этот ливень стала сильнейшем за последние 100 лет.

"Такая серьезная ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков", – сказала так называемая "мэр" Ялты Янина Павленко.

Она также сообщила, что въезд в Ялту закрыт, город обесточен, подачу воды отключили.

Ялту под водой показали с высоты птичьего полета:

Ранее OBOZREVATEL информировал, что в Ялте после проливных дождей река вышла из берегов, часть города затопило

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